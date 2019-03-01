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Обласканная Милявская кричала что есть мочи в компании молодых красавцев 

Дни.ру 6 часов назад
Фото: Дни.ру
Певица даже не думала, что так популярна у молодого поколения. Юноши буквально не дают Лолите Милявской прохода.
Артистка следовала по делам, когда ее окружила толпа поклонников. Молодые красавцы готовы были упасть перед Лолитой Милявской на колени, чтобы получить автограф.
Поклонники, большинству из которых, как показалось, нет и 20, не могли оторваться от звезды просили улыбнуться или попозировать на камеру мобильного. Лолита с удовольствием общалась с фанатами. Обласканная вниманием звезда была настроена крайне доброжелательно и даже спела с молодежью свой хит «Шампанское».
"Ты вышел за порог. Услышал выстрел. / Думал пулю я себе пустила. / Откуда у тебя такие мысли? / Я просто — Шампанское открыла!" — кричали что есть мочи прямо в центре Москвы.
В личном Instagram Милявская после написала, что любовь молодого поколения для нее настоящий подарок. По словам Лолиты Милявской, песню, которую так любят ее поклонники, радиостанции не хотели ставить в эфир: все кроме одной отказались, заявив, что композиция — «неформат».
К слову, поклонники в Сети отмечали, что треки артистки самые зажигательные, а радийщики отстали от жизни. «Мне кажется те радиостанции, которые так говорят остались в начале 2000. Сейчас такое время, что уже нет понятия формат или не формат! Если песня, музыка заходит, качает слушателя и Вызывает у него Хорошие эмоции и правильный настрой, значит это хит! А у вас стопроцентные хиты (здесь орфография и пунктуация автора сохранена. — Прим. ред.)» — отметила фанатка Лолиты Милявской.
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