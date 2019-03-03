«Практически банкет»: Рудковская показала «куршевельский завтрак» шестилетнего сына

В своем микроблоге супруга Евгения Плющенко показала и завтрак своего шестилетнего сына. Для Саши она заказала сок, фрукты и оладьи.

«Куршевельский завтрак, как Вы просили не на одну персону, практически банкет», — подписала снимок светская львица.

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, музыкальный продюсер обратилась к хейтерам, заявив, что она намерена развеять мифы о ее семье. Рудковская призналась, что не раз читала в своих комментариях о том, что ее муж и сын трудятся для того, чтобы она могла позволить себе покупать дизайнерские наряды. Однако, по словам светской львицы, она и сама неплохо зарабатывает. Яна отметила, что если ее супруг и сын перестанут что-либо делать, на их семейном бюджете это никак не отразится.