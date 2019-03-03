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«Практически банкет»: Рудковская показала «куршевельский завтрак» шестилетнего сына 

Teleprogramma.pro + ещё 1 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Вместе с 36-летним Евгением Плющенко и маленьким сыном Сашей — Яна Рудковская провела отпуск на горнолыжном курорте. Даже на отдыхе наставница Димы Билана не забывала делиться с поклонниками свежими кадрами. Так, светская львица позировала на снежных склонах, изучала местные лыжные трассы, устраивала фотосъёмку на вилле.
В своем микроблоге супруга Евгения Плющенко показала и завтрак своего шестилетнего сына. Для Саши она заказала сок, фрукты и оладьи.
«Куршевельский завтрак, как Вы просили не на одну персону, практически банкет», — подписала снимок светская львица.
Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, музыкальный продюсер обратилась к хейтерам, заявив, что она намерена развеять мифы о ее семье. Рудковская призналась, что не раз читала в своих комментариях о том, что ее муж и сын трудятся для того, чтобы она могла позволить себе покупать дизайнерские наряды. Однако, по словам светской львицы, она и сама неплохо зарабатывает. Яна отметила, что если ее супруг и сын перестанут что-либо делать, на их семейном бюджете это никак не отразится.
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Другое , Дима Билан , Яна Рудковская , Евгений Плющенко
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