Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Беременная Джессика Симпсон попала в больницу 

Teleprogramma.pro + ещё 1 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Известная американская актриса и певица Джессика Симпсон уже с огромным нетерпением ждет рождения дочки. Все потому что третья беременность звезды дается ей неимоверно тяжело.
больше по теме Джессика Симпсон ждет третьего ребенка, и это девочкаТеперь 38-летняя певица станет многодетной мамой. В самом начале беременности она набрала много лишнего веса, что, как известно, не очень полезно будущей маме. У нее не проходят сильнейшие отеки, а недавно все стало еще серьезнее. За два месяца Джессика умудрилась четырежды переболеть бронхитом. Причем в последний раз ей даже потребовалась госпитализация. Об этом актриса рассказала своим подписчикам в Instagram.
(function ($) {var $el=$ ("#insta-1991614793325130633_789391109"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.25)+228;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.25)+228;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);
Звезда рассказала, что она вернулась домой. Кашель был довольно болезненный, но сейчас она чувствует себя все лучше и лучше.
«За здоровьем малышки следили врачи, с ней все прекрасно. Я почти выздоровела и считаю дни, когда, наконец, смогу увидеть ее сладкую улыбку», — пишет Симпсон.
Teleprogramma.pro: последние новости
Анастасия Волочкова призналась, что стала известна благодаря Николаю Цискаридзе Рудковская поделилась семейным фото, показав мужа и шестилетнего сына на лыжах Игорь Николаев опубликовал архивный снимок с Пугачевой, который был сделан 35 лет назад
Женский форум
Другое , Джессика Симпсон
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
7 странностей, которые мужчины обожают в девушках
Что думают мужчины о комках Биша
5 женских приемов, которые рушат отношения
Что на самом деле значит женская пощечина
«Муж шутит, что я толстая и не умею одеваться»8
Видео
Рамблер/гороскоп на 5 марта
Психология
Чехова не стесняется показывать неидеальную фигуру
Звёзды
Потап впервые подтвердил роман с Настей Каменских
Звёзды
5 мифов о тренировках, в которые мы верим
Здоровье
Пугачева спела вживую для гостей на празднике
Звёзды
Что предлагает нам носить Celine осенью
Мода
Самые раздражающие звуки в мире
Здоровье Психология
Исхудавшая Пугачева напугала своим видом
Звёзды Шоу-бизнес
Самый простой рецепт правильных блинчиков
Еда
Прожорливая китаянка съедает все, что дают
Еда
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение