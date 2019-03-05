Беременная Джессика Симпсон попала в больницу

Известная американская актриса и певица Джессика Симпсон уже с огромным нетерпением ждет рождения дочки. Все потому что третья беременность звезды дается ей неимоверно тяжело.

больше по теме Джессика Симпсон ждет третьего ребенка, и это девочкаТеперь 38-летняя певица станет многодетной мамой. В самом начале беременности она набрала много лишнего веса, что, как известно, не очень полезно будущей маме. У нее не проходят сильнейшие отеки, а недавно все стало еще серьезнее. За два месяца Джессика умудрилась четырежды переболеть бронхитом. Причем в последний раз ей даже потребовалась госпитализация. Об этом актриса рассказала своим подписчикам в Instagram.

(function ($) {var $el=$ ("#insta-1991614793325130633_789391109"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.25)+228;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.25)+228;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);

Звезда рассказала, что она вернулась домой. Кашель был довольно болезненный, но сейчас она чувствует себя все лучше и лучше.

«За здоровьем малышки следили врачи, с ней все прекрасно. Я почти выздоровела и считаю дни, когда, наконец, смогу увидеть ее сладкую улыбку», — пишет Симпсон.