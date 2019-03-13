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Арзамасова вслед за Бузовой устроила фотосъёмку в купальнике на фоне ёлок и снега 

Teleprogramma.pro + ещё 12 13 марта 2019
Фото: Teleprogramma.pro
23-летняя Елизавета Арзамасова, которую верные почитатели помнят по роли в сериале «Папины дочки», поделилась в своем Instagram свежими кадрами с недавней мартовской фотосъёмки. Примечательно, что для своей фотосессии актриса выбрала черный закрытый купальник. На снимке она запечатлена на фоне снега и ёлок.
больше по теме Ольга Бузова похудела на три килограмма из-за напряженного графика выступленийПевица считает, что быть артистом в сегодняшнем мире совсем непросто.
Подобными кадрами со своего отдыха в Куршевеле делилась ведущая «Дома-2» Ольга Бузова. Еще в середине января после отдыха на Мальдивах светская львица отправилась на горнолыжный курорт. В микроблоге экс-супруга полузащитника «Локомотива» Дмитрия Тарасова делилась снимками в купальном костюме, несмотря на то, что фоном ей служили снежные сугробы. «А эта фотография мне самой кажется фотошопом! Будто вырезали мою картонную фигуру и поместили в лес. Иней на волосах только усиливает это ощущение. Простите, не в фокусе, резкости не хватает, но позировать долго было немножко прохладно», — поделилась своими впечатлениями Елизавета Арзамасова. (function ($) {var $el=$ ("#insta-1990604772272894854_2126319920"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.25)+228;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.25)+228;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);
И судя по геолокации снимок Елизавета сделала в Ханты-Мансийске.
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Актриса из сериала «Папины дочки» снялась также и в таких картинах, как: «Место под солнцем» (2004), «В плену времени» (2006), «Любовь в большом городе» (2009), «Бесы» (2014), «Напарник» (2016), «Екатерина. Взлет» (2017).
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Женский форум
Другое , Дмитрий Тарасов , Елизавета Арзамасова , Ольга Бузова
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