Оскорбивший игрока КХЛ судья понесёт наказание 

Хоккейный арбитр Николай Акузовский будет наказан за инцидент в матче первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором московский «Спартак» встречался с питерским СКА.
Решение касается инцидента, в котором голкипер «красно-белых» Юлиус Гудачек возмутился решением главных арбитров в эпизоде с заброшенной шайбой в его ворота. По мнению хоккеиста, перед взятием ворот защитником СКА Давидом Рундбладом его товарищ по команде Ярно Коскиранта выбил клюшку из рук защитника «красно-белых». В ответ Акузовский в жёсткой форме попросил словацкого вратаря покинуть судейскую зону.
«Согласно правилам вида спорта «хоккей» Юлиус Гудачек не имел права обращаться к судьям, тем более в такой манере, о чём несколько раз был предупреждён. Несмотря на это, поведение главного арбитра Николая Акузовского в конце матча неоправданно», — рассказал главный арбитр лиги Алексей Анисимов «Чемпионату».
Какое именно наказание ждёт рефери, не уточняется.
Встреча завершилась победой СКА со счётом 3:2 в овертайме.
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