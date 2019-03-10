В мусорном баке найден новорожденный ребёнок

Как сообщили в ГУ МВД по городу Рязань, 10 марта в мусорном контейнере на улице Станкозаводской, местная жительница обнаружила новорожденного ребёнка, завёрнутого в полиэтиленовый пакет. Женщина рассказала, что услышала плач и вызвала скорую и полицию. По горячим следам сотрудникам полиции удалось найти родившую женщину. Ей оказалась 31-летняя жительница соседнего района. Было установлено, что утром 10 марта она была в гостях и употребляла алкоголь. Там она родила мальчика, завернула ребёнка в пакет и отнесла на ближайшую мусорку. В настоящее время ребёнок находится в детском перинатальном центре. Женщине же предъявлено обвинение в «Покушение на убийство». Фото: интернет