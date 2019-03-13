В «Домодедово» задержано 480 кг сухих молочных смесей из Вьетнама 

4 марта в аэропорту «Домодедово» Россельхознадзор приостановил оформление партии готовых сухих молочных смесей, поступивших в столичный регион для отправки во Вьетнам, информирует «Вести Подмосковья» пресс-служба межрегионального управление Россельхознадзора. При проведении контроля выяснилось несоответствие даты выработки продукции, стоящей в ветеринарной справке и даты, указанной на упаковке и коробке. Также в протоколах лабораторных испытаний не была указана информация о лице, проводившем отбор проб.
Погрузка товара на борт воздушного судна была запрещена.