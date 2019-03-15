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Познер раскритиковал Дудя за интервью с Киселевым 

Газета.Ru + ещё 6 8 часов назад
Фото: Газета.Ru
Журналист Владимир Познер раскритиковал коллегу Юрия Дудя за интервью с телеведущим Дмитрием Киселевым. Об этом сообщает «URA.ru».
По словам Познера, Дудь проиграл в интервью, не справившись с задачей «дожать» Киселева.
"Вот он решил — Киселева уничтожит. А получилось ведь наоборот, потому что Киселев — опытнейший человек", — заявил Познер.
Он добавил, что Киселев, по его мнению, является способным и умным журналистом, к общению с которым Дудю надо было лучше подготовиться.
Ранее сообщалось, что Познер высказался о скандальном фильме о Майкле Джексоне.
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