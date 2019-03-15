Познер раскритиковал Дудя за интервью с Киселевым

По словам Познера, Дудь проиграл в интервью, не справившись с задачей «дожать» Киселева.

"Вот он решил — Киселева уничтожит. А получилось ведь наоборот, потому что Киселев — опытнейший человек", — заявил Познер.

Он добавил, что Киселев, по его мнению, является способным и умным журналистом, к общению с которым Дудю надо было лучше подготовиться.