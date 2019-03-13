7 продуктов вместо кофе

Ты когда-нибудь сталкивался со сложностями при засыпании? Иногда ты засыпаешь, как только голова коснется подушки, иногда — проводишь долгое время без сна. Степень бодрости зависит от эмоционального состояния, а также от питания. Определенные продукты будут бодрить так же сильно, как кофе. Если ты хочешь поскорее заснуть, то избегай этих продуктов, они пригодятся, когда будет нужна бодрость.

Сыр Тот, кто переходит на правильное питание, всегда замечает, что полезные продукты обычно не обладают таким выраженным вкусом, как вредные. Складывается впечатление, что все полезное — безвкусное, а все вкусное — сеет хаос в теле. Но если и исключения, к примеру, сыр, качественные сыры обладают яркими вкусами, но при этом они очень полезны. Кусочек сыра не только порадует твои вкусовые рецепторы, но и взбодрит, в нем присутствует аминокислота тирамин, она сохраняет твое сознание ясным.

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Шоколад

Если ты хочешь быстро заснуть и крепко спать, то не ешь на ночь шоколад, даже молочный. Если же тебе нужно добиться обратного эффекта, то шоколад придется кстати. В шоколаде присутствует тирозин, это вещество преобразуется в дофамин-стимулятор, он делает тебя бдительным и разгоняет сон.

Острое

Это не подходящий вариант для того, чтобы взбодриться с утра, пищеварительная система не оценит острое блюдо на завтрак. Но если тебе нужно бодрствовать ночью, то острый ужин будет очень уместным.

Мясо

В мясе много белка и присутствуют жиры, эти вещества сделают тебя более энергичным. По этой причине мясо не рекомендуется есть непосредственно перед сном, после его употребления ты передумаешь спать.

Это касается необработанного мяса, ветчина, бекон и другие мясные продукты не будут обладать бодрящими свойствами.

Алкоголь

Алкогольные напитки нельзя считать безопасной альтернативой кофе, но рассмотреть их влияние на циклы сна и бодрствования все-таки стоит. После умеренного употребления алкоголя ты станешь более бодрым, этого эффекта хватит на пару часов. По этой причине не рекомендуется пить алкоголь менее, чем за два часа до сна.

Помидоры

Это один из самых здоровых продуктов, помимо прочих питательных веществ в помидорах много витамина К. Но не стоит есть этот полезный продукт на ночь, велик шанс, что тебе будет крайне сложно уснуть.

Чай из женьшеня

Как правило, травяные чаи рекомендуется пить на ночь, они расслабляют и приносят сонливость. Чай с женьшенем — это исключение, если выпить его в вечернее время, то он заставит тебя бодрствовать всю ночь. Это отличный напиток для утреннего времени, когда ты не можешь проснуться.

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