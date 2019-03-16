«Пара!»: темнокожий жеребец публично облизал ведущую шоу «Дом-2»

Ведущая и участник телестройки объявили себя парой. Звезды шоу «Дом-2» Юлия Ефременкова и Мондезир Свет-Амур официально вместе.

Об этом влюбленные сообщили на лобном месте «Острова любви», что на Сейшельских островах. «Пара!», — кричала что есть мочи ведущая «Дома-2». Красотка не скрывала своего счастья. Об этом сообщает Instagram аккаунт «dom2_tnt».

За несколько часов до этого Мондезир устроил романтическое свидание Юлии. Темнокожий жеребец катал зазнобу на яхте. Рассекая лазурные воды океана, участник «Дом-2» подарил ведущей красивую цепочку из белого золота, охапку красных роз и предложил стать его девушкой.

Ефременкова смущенно улыбнулась, сделала загадочное лицо, а после согласилась. Свет-Амур не мог совладать с эмоциями, не обращая внимания на съемочную группу, он набросился на возлюбленную с поцелуями, буквально облизав ее с ног до головы.

О том, что участник «Дома-2» поглядывает в сторону Юлии Ефременковой, первой обратила внимание прозорливая телеведущая Ольга Бузова . Звезда отметила, что ее коллега будто расцвела: отлично выглядит и постоянно улыбается.