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Как «вежливые люди» помогли жителям Крыма 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Уникальная операция российской армии в Крыму была проведена быстро, эффективно и полностью бескровно. Крымчанам дали возможность самостоятельно выбрать будущее полуострова.
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