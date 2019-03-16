«Столько испытаний на ее долю выпало»: Бледанс и Подольская почтили память ушедшей из жизни Юлии Началовой

Певица Юлия Началова скончалась на 39-м году жизни. Еще в понедельник, 11 марта, стало известно о том, что артистка обратилась к врачам. Представительница светской львицы Анна Исаева уточняла, что у экс-супруги Алдонина возникли проблемы с ногой, которую она натерла из-за постоянного ношения каблуков и нагрузок. Позже сообщалось, что Юлию подключили к аппарату искусственной вентиляции легкий. И ввели в медикаментозную кому. Несколькими часами ранее сообщалось, что врачи прооперировали ногу Началовой. В палате рядом с певицей неотлучно находились ее родители — мама Таисия Николаевна и папа Виктор Васильевич.

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Умерла Юлия НачаловаПевица скончалась на 39-м году жизни. У Началовой осталась единственная дочь — двенадцатилетняя Вера. Напомним, что ранее медики диагностировали у исполнительницы подагру.

«Юленька, милая моя девочка! Спасибо за свет, которым ты освещала всё вокруг себя! Прощай, лучезарная красавица! Царствие небесного», — написала в своем микроблоге Эвелина Бледанс.

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К словам телеведущей присоединилась и Наталья Подольская.

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«Сказать, что я в шоке и в ужасе это не сказать ничего! Молодая, всегда такая приветливая, девочка чистая! Столько испытаний на ее долю выпало. Доченька Верушка, родители миленькие! Держитесь!» — отметила супруга Владимира Преснякова-младшего.

Несмотря на все старания медиков, спасти Юлию Началову им так и не удалось.