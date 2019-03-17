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«Плачет. Страдает»: рвущуюся от мужа Муцениеце пристыдили 

Дни.ру 4 часа назад
Фото: Дни.ру
Супруга актера Павла Прилучного нарвалась на жесткую критику скандального блогера Елены Миро. Она считает, что Агата Муцениеце не спроста хочет уехать на море без мужа.
"Как и любая другая курочка, Агата устала сидеть в серой Москве и захотела потрясти гениталиями на море без мужа. Но ведь прямо об этом не скажешь! Поэтому, хрестоматийно и по сценарию нужно заявить о благе детей — не мне, мол, только нужен пляж, но детям!" — обрушилась на артистку Миро в своем микроблоге в «ЖЖ». Она уверена, что девушка хочет поехать туда за плотскими развлечениями.
Блогер полагает, что Прилучный тоже это понимает. «И про море, и про солнце, и про заросших мехом знойных мужчин. И курочку ему тоже жалко — смотрит на этого бабуина и не хочет ее», — резко высказалась Миро. По ее словам, Агата Муцениеце располнела после родов и «все талдычит про широкую кость и гормональную предрасположенность».
"Плачет. Страдает. Жрет ночами. Снова плачет, и так — по кругу", — заявила блогер. по ее мнению, масла в огонь подливают и подруги актрисы. «Как это, возмущаются, он тебя не пускает?! Тиран, что ли? Деспот?! Разводом угрожает.. ?!» — пишет Миро.
Напомним, ранее Агата Муцениеце пожаловалась, что Прилучный изводит ее ревностью. Муж контролирует каждый ее шаг, может вспылить из-за пустяка и иногда шантажирует разводом.
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