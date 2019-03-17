Анфиса Чехова показала последнее фото с Началовой

Российская телеведущая Анфиса Чехова поведала о последней встрече с певицей Юлией Началовой. Рассказ она дополнила фотоснимком, сделанным в тот же день.

Запись опубликована на официальной странице Чеховой в социальной сети Instagram. Артистка соболезнует родным и близким исполнительницы.

«Она была так хороша, мы пели в караоке, и я думала, как же природа щедро наградила её! Кукольная внешность, божественный голос, от которого у меня мурашки по коже бежали и слёзы наворачивались!

Сострадаю всем родным и близким Юли», — вспомнила телеведущая.

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На этой фотографии запечатлена наша последняя встреча с Юлей. Она была так хороша, мы пели в караоке, и я думала, как же природа щедро наградила её! Кукольная внешность, божественный голос, от которого у меня мурашки по коже бежали и слёзы наворачивались! Мы не были близкими подругами, но каждый раз при встрече было ощущение, что знаем друг друга сто лет! Добрая, открытая, с отличным чувством юмора, смелая, не боящаяся выносить на публику свои ошибки, дабы другие их не повторяли! Милая девочка! Как мало ты нам подарила себя! И как много ты успела подарить нам своего таланта! Маленькая, но сильная небесная птичка, возвращайся к Источнику Вечной Любви! Спасибо за всё Тепло, Эмоции и Любовь, что ты излучала Как горько, что так мало тебе было отпущено… Сострадаю всем родным и близким Юли Как же им сейчас тяжело

Публикация от Anfisa Chekhova (@achekhova)

16 Мар 2019 в 11:30 PDT Чехова добавила, что не была близкой подругой Началовой, но при каждой встрече у неё складывалось впечатление, словно «они знают друг друга сто лет».

Юлия Началова умерла 16 марта 2019 года в одной из столичных клиник, куда была доставлена после резкого ухудшения самочувствия. О госпитализации стало известно 11 марта текущего года. По словам её отца — Виктора Началова — его дочь скончалась от сепсиса.