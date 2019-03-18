7 способов защититься от преследований в интернете

Киберсталкинг — преследования или домогательства людей в интернете. Сегодня мошенники всего мира осваивают возможности сети для того, чтобы выгодно заработать на шантаже или краже, а отвергнутые ухажеры могут рассматривать киберсталкинг как способ получить от тебя немного бурных эмоций. Мы собрали несколько привычек, которые помогут защититься от слежки или фишинга с помощью соцсетей.

Проверяйте настройки конфиденциальности

К сожалению, популярные соцсети регулярно меняют правила настроек конфиденциальности в аккаунтах, не уведомляя нас об этом. Например, в прошлом году ВКонтакте разрешил поиск людей по номеру телефона — и по умолчанию у всех пользователей эта опция была включена, а значит, они выдавались в общем поиске. Хотя бы раз в месяц проверяйте, кому именно доступна информация о ваших контактах, фотографиях и репостах. Чтобы быть в безопасности, закрывайте свои профили в социальных сетях. Это гарантирует, что личная информация будет известна только тем людям, для которых ты это разрешишь.

Не используйте публичные сети

Использование общедоступного Wi-Fi делает устройство уязвимым и подвергает значительному риску, особенно при посещении незащищенных сайтов. Даже если у вас возникла большая потребность в общедоступном вайфае, обязательно разлогиньтесь после использования и укажите в настройках, чтобы ваши телефон или ноутбук «забыли» про эту сеть.

Предоставляйте меньше информации

Желание делиться информацией в соцсетях сложно контролировать, тем более если вы хотите рассказать миру о том, как проходит ваша жизнь. Не стоит этого делать, особенно если вы становитесь популярным блогером — хейтеры могут начать преследовать вас и в реальной жизни. Вы можете выкладывать информацию о своем местонахождении с запозданием, например, делиться фотографиями с отпуска уже после того, как он закончится. Это также не наведет злоумышленников на вашу пустующую квартиру, которую легко ограбить, пока вы загораете на пляже.

Всегда разлогинивайтесь

Обычно мы бдительно относимся к своим телефонам, но с компьютерами и ноутбуками дело обстоит иначе. Мы часто оставляем их без присмотра, когда отходим от рабочего места, общаемся по телефону или посещаем совещания. Если вам нужно оставить свою технику без присмотра — выходите из социальных сетей, а также включайте скринсейвер, требующий пароль.

Используйте дополнительные программы

Установите на компьютер и мобильный телефон программное обеспечение, которые защитит его от заражения вирусами и фишинга. Помните, что антивирусы не только защищают от попыток взлома, но также сообщат, если кто-то попытается получить удаленный доступ к камере вашего гаджета.

Отключите геометки

Проверьте настройки своего телефона и камеры и отключите прикрепление любых метаданных, то есть данных о том, где, когда и как была сделана определенная фотография. Это не позволит посторонним людям через соцсети узнавать, какие места вы посещаете и какой именно техникой предпочитаете пользоваться. Также откажитесь от использования публикации геопозиции в своем Инстаграме.

Следите за состоянием паролей

Правило стоит того, чтобы повторять его снова и снова: не нужно использовать пароли, основанные на датах рождения или именах твоих близких. Используйте случайные сочетания для разных учетных записей и меняйте их по меньшей мере раз в сезон.

А что вы делаете для своей безопасности в сети?