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Фото полуобнаженного принца Чарльза появились в Сети 

Дни.ру + ещё 1 35 минут назад
Фото: Дни.ру
Старший сын королевы Великобритании Елизаветы II устроил романтический отдых с женой Камиллой Паркер-Боулз на Барбадосе. Судя по снимкам, принц Чарльз в свои 70 лет выглядит подтянуто.
Наследник британского престола с супругой купались в море и принимали солнечные ванны. За принцем Чарльзом и Камиллой наблюдали три офицера королевской охраны.
СМИ опубликовали фотографии полуобнаженного принца Чарльза во время купания, передает Teleprogramma.pro. Как отметили пользователи соцсетей, он в прекрасной форме. Оно и понятно, ведь отец Уильяма и Гарри раньше серьезно увлекался поло, а теперь регулярно занимается фитнесом.
Принц Чарльз с женой отправились в официальную поездку по государствам Карибского моря. 24 марта они будут на острове Куба, а пока пара наслаждается обществом друг друга, отдыхая у моря. Известно, что помимо Кубы, принц Чарльз и Камилла Паркер-Боулз намерены посетить островные страны Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Китс и Невис, Гренаду, а также Каймановы острова.
Как писали "Дни.ру", ранее в марте Ее Величество Елизавета II разместила первый пост в Instagram, принадлежащем королевской семье. На снимке фотография письма, датированного 1843 годом. Автором выступает создатель прообраза современного компьютера Чарльз Бэббидж. Он адресовал свое послание принцу Альберту, супругу королевы Виктории.
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Другое , Елизавета II , Чарльз Виндзор
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