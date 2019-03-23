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Жасмин оправдалась за шикарное авто на похоронах Началовой 

Газета.Ru + ещё 3 4 часа назад
Фото: Газета.Ru
Певица Жасмин отреагировала на публикации СМИ относительно своего дорогого авто на похоронах певицы Юлии Началовой. Ответ артистка разместила на странице в инстаграме.
По ее словам, СМИ заявили, что муж подарил ей дорогую машину. Артистка отвергла эти заявления, подчеркнув, что сама купила автомобиль.
"…я большая девочка. Я артист, который 20 лет на сцене, неужели вы думаете, что до встречи с мужем 8 лет назад я ездила на «Запорожце»?!", — отметила Жасмин.
Она добавила, что в состоянии сама себя обеспечить за счет многочисленных «сольников».
Также она подчеркнула, что помогает детям с синдромом Дауна, слепым и матерям-одиночкам.
"И не муж мне дорогую машину, а я как раз я ему и городу, вверенному в его попечение, недавно сделала довольно дорогой подарок — карусель для детишек", — добавила Жасмин.
Ранее сообщалось, что Жасмин захотела получить молдавское гражданство.
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