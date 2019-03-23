Жасмин оправдалась за шикарное авто на похоронах Началовой

Певица Жасмин отреагировала на публикации СМИ относительно своего дорогого авто на похоронах певицы Юлии Началовой. Ответ артистка разместила на странице в инстаграме.

По ее словам, СМИ заявили, что муж подарил ей дорогую машину. Артистка отвергла эти заявления, подчеркнув, что сама купила автомобиль.

"…я большая девочка. Я артист, который 20 лет на сцене, неужели вы думаете, что до встречи с мужем 8 лет назад я ездила на «Запорожце»?!", — отметила Жасмин.

Она добавила, что в состоянии сама себя обеспечить за счет многочисленных «сольников».

Также она подчеркнула, что помогает детям с синдромом Дауна, слепым и матерям-одиночкам.

"И не муж мне дорогую машину, а я как раз я ему и городу, вверенному в его попечение, недавно сделала довольно дорогой подарок — карусель для детишек", — добавила Жасмин.

Ранее сообщалось, что Жасмин захотела получить молдавское гражданство.