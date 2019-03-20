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Ветераны ВОв весь май смогут бесплатно путешествовать в поездах 

РИА Новости + ещё 8 1 час назад
Фото: РИА Новости
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев согласился с предложением главы РЖД Олега Белозерова предоставить на весь май текущего года бесплатный проезд во всех видах подвижного состава ветеранам Великой Отечественной войны с одним сопровождающим.
"И еще просил бы поддержать одну меру — это в период празднования Дня Победы мы хотели бы с 1 мая по 31 мая обеспечить перевозку участников и инвалидов Великой Отечественной войны бесплатно во всех видах подвижного состава с одним сопровождающим", — сказал Белозеров на встрече с Медведевым.
"Тоже не в первый раз такое решение у нас принимается. Исхожу из того, что это действительно, по сути, наш долг. И такая льгота тоже будет способствовать возможности ветеранам съездить к близким, к местам боев, хотя они уже все люди преклонного возраста, и поэтому наличие сопровождающего тоже абсолютно объяснимо. Давайте и эту льготную меру в этом году тоже используем", — ответил премьер.
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Женский форум
Другое , Дмитрий Медведев , Олег Белозеров , РЖД
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