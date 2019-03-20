Ветераны ВОв весь май смогут бесплатно путешествовать в поездах 

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев согласился с предложением главы РЖД Олега Белозерова предоставить на весь май текущего года бесплатный проезд во всех видах подвижного состава ветеранам Великой Отечественной войны с одним сопровождающим.
"И еще просил бы поддержать одну меру — это в период празднования Дня Победы мы хотели бы с 1 мая по 31 мая обеспечить перевозку участников и инвалидов Великой Отечественной войны бесплатно во всех видах подвижного состава с одним сопровождающим", — сказал Белозеров на встрече с Медведевым.
"Тоже не в первый раз такое решение у нас принимается. Исхожу из того, что это действительно, по сути, наш долг. И такая льгота тоже будет способствовать возможности ветеранам съездить к близким, к местам боев, хотя они уже все люди преклонного возраста, и поэтому наличие сопровождающего тоже абсолютно объяснимо. Давайте и эту льготную меру в этом году тоже используем", — ответил премьер.