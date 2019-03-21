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Глава Забайкалья не сдержал слез после вопроса многодетной матери 

ТК «Звезда» + ещё 10 4 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Врио главы Забайкальского края Александр Осипов прослезился во время «Прямого разговора» с жителями региона.
Врио главы Забайкальского края Александр Осипов во время «Прямого разговора» с жителями региона заплакал, отвечая на вопрос многодетной матери.
Жительница Читы рассказала, что в связи с отсутствием водоснабжения в аварийном жилье ей приходится использовать влажные салфетки, чтобы ухаживать за ребенком-инвалидом. Мать 13 детей пояснила, что ее сын перенес менингит и не смог остановиться.
Осипов сказал, что подобных проблем к нему поступает много, после чего он замолчал.
«Мы, к сожалению, не можем всем помочь», — ответил он дрожащим голосом со слезами на глазах.
В итоге врио главы Забайкалья дал поручение разобраться в ситуации, отметив, что муниципалитеты должны задействовать все механизмы поддержки многодетных семей, в частности через выделение бесплатных земельных участков.
Александр Осипов временно исполняет обязанности губернаторы Забайкальского края с 25 октября 2018 года.
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