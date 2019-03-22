Российский губернатор пообещал найти рассказавших об его идее с мощами «козлов»

«Ну, пошутил я так неудачно. Допустим, неудачно! А я считаю, что нормально. Эту глупость никто не будет делать. Зачем? Нельзя, святые перевернутся», — сказал Артамонов. Он добавил, что пошутил в узком кругу людей и возмущен тиражированием его слов в СМИ.

По словам губернатора, его высказывание слышали три человека: директор музея, экскурсовод и помощник. «Вот я их всех сейчас спрошу: „Так, вы, козлы, я же вам доверяю, когда с вами говорю“. Сейчас я узнаю, какой козел меня выложил», — отметил Артамонов.

Политик также высказал опасение, что его деловая репутация теперь находится под угрозой. «Меня знают во многих других странах, в том числе европейских. И скажут: „Так, вот теперь мы дождались, Артамонов деградировал, теперь он стал каким-то таким человеком, действительно, пора ему на покой“», — заключил губернатор.

Ранее сообщалось, что Анатолий Артамонов предложил настоятелю Свято-Георгиевского Мещовского монастыря отцу Георгию выставлять в музеях мощи святых, чтобы привлекать посетителей на выставки. «Я уже вчера отцу Георгию в Мещовск позвонил и говорю: „Слушай, у тебя там мощей много. Давай, когда выставку будем открывать, мощи ставь туда. Пусть люди идут, поклоняются мощам и, может быть, картинки посмотрят“», — сказал губернатор.