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Российский губернатор пообещал найти рассказавших об его идее с мощами «козлов» 

Lenta.ru + ещё 9 8 часов назад
Фото: Lenta.ru
Предложение губернатора Калужской области Анатолия Артамонова выставлять в местных музеях мощи для привлечения аудитории было шуткой. Об этом политик рассказал радиостанции «Говорит Москва».
«Ну, пошутил я так неудачно. Допустим, неудачно! А я считаю, что нормально. Эту глупость никто не будет делать. Зачем? Нельзя, святые перевернутся», — сказал Артамонов. Он добавил, что пошутил в узком кругу людей и возмущен тиражированием его слов в СМИ.
По словам губернатора, его высказывание слышали три человека: директор музея, экскурсовод и помощник. «Вот я их всех сейчас спрошу: „Так, вы, козлы, я же вам доверяю, когда с вами говорю“. Сейчас я узнаю, какой козел меня выложил», — отметил Артамонов.
Политик также высказал опасение, что его деловая репутация теперь находится под угрозой. «Меня знают во многих других странах, в том числе европейских. И скажут: „Так, вот теперь мы дождались, Артамонов деградировал, теперь он стал каким-то таким человеком, действительно, пора ему на покой“», — заключил губернатор.
Ранее сообщалось, что Анатолий Артамонов предложил настоятелю Свято-Георгиевского Мещовского монастыря отцу Георгию выставлять в музеях мощи святых, чтобы привлекать посетителей на выставки. «Я уже вчера отцу Георгию в Мещовск позвонил и говорю: „Слушай, у тебя там мощей много. Давай, когда выставку будем открывать, мощи ставь туда. Пусть люди идут, поклоняются мощам и, может быть, картинки посмотрят“», — сказал губернатор.
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Другое , Анатолий Артамонов , Радиостанция "Говорит Москва"
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