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Снимается полуголой и любит путешествия: фотографии екатеринбурженки, попавшей на «Мисс Россия» 

e1.ru 2 часа назад
Фото: e1.ru
Еще одна екатеринбурженка — Влада Садирова — прошла кастинг на конкурс красоты «Мисс Россия», финал которого пройдет 13 апреля. О ней известно немного. Судя по ее страницам в соцсетях, девушка училась в УрГЭУ, окончила курсы инструкторов тренажерного зала, работала визажистом.
На вопросы E1.RU Влада отвечать не стала, отправив нас к менеджерам конкурса, поэтому предлагаем вам просто посмотреть ее фотографии.
Она размещает и откровенные фото:
Снимки с фотосессий:
И из путешествий:
Ранее мы писали, что кастинг на конкурс «Мисс Россия» также прошла победительница конкурса «Мисс Екатеринбург — 2018» Арина Верина.
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