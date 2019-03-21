Снимается полуголой и любит путешествия: фотографии екатеринбурженки, попавшей на «Мисс Россия»

Еще одна екатеринбурженка — Влада Садирова — прошла кастинг на конкурс красоты «Мисс Россия», финал которого пройдет 13 апреля. О ней известно немного. Судя по ее страницам в соцсетях, девушка училась в УрГЭУ, окончила курсы инструкторов тренажерного зала, работала визажистом.

На вопросы E1.RU Влада отвечать не стала, отправив нас к менеджерам конкурса, поэтому предлагаем вам просто посмотреть ее фотографии.

Она размещает и откровенные фото:

Снимки с фотосессий:

И из путешествий:

Ранее мы писали, что кастинг на конкурс «Мисс Россия» также прошла победительница конкурса «Мисс Екатеринбург — 2018» Арина Верина.