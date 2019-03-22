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В Ярославле медведица Маша вышла из спячки 

АиФ + ещё 1 9 часов назад
Фото: РИА Новости
В Ярославле символ города медведица Маша вышла из спячки, сообщили в пресс-службе музея-заповедника.
В прошлом году она проснулась только 3 апреля. Считается, что с пробуждением Маши в город приходит весна. Медведица ушла в спячку в конце декабря.
20 апреля она встретится с гостями праздника «День медведя». А на следующий день символу города исполнится уже 30 лет.
Напомним, что Машу (европейского бурого медведя) нашли в Вологодской области в 1988 году. Её мать убили браконьеры. Сначала медвежонок попал в плохие руки: её использовали как притравку для собак. После Машу купил предприниматель и содержал у себя дома, но подросший медведь стал ему неинтересен. В 1990 году питомца передали в музей-заповедник.
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