В Ярославле медведица Маша вышла из спячки

В Ярославле символ города медведица Маша вышла из спячки, сообщили в пресс-службе музея-заповедника.

В прошлом году она проснулась только 3 апреля. Считается, что с пробуждением Маши в город приходит весна. Медведица ушла в спячку в конце декабря.

20 апреля она встретится с гостями праздника «День медведя». А на следующий день символу города исполнится уже 30 лет.

Напомним, что Машу (европейского бурого медведя) нашли в Вологодской области в 1988 году. Её мать убили браконьеры. Сначала медвежонок попал в плохие руки: её использовали как притравку для собак. После Машу купил предприниматель и содержал у себя дома, но подросший медведь стал ему неинтересен. В 1990 году питомца передали в музей-заповедник.