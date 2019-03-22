Перенесший инсульт Николай Носков побывал на презентации диска Саши Иванова

Как правило, образ жизни людей, перенесших инсульт, меняется кардинально. После этого следует длительный процесс реабилитации и возвращение к привычной жизни, если, конечно это возможно.

Свои небольшие победы над серьезным недугом делает и известный певец Николай Носков , которого на долгое время болезнь вывела из строя еще в марте 2017 года. Сейчас артист уже изредка выходит в свет. Так, накануне он побывал на презентации альбома молодого исполнителя Саши Иванова. Об этом своим подписчикам в социальной сети Instagram рассказал продюсер Иосиф Пригожин , называя встречу с любимым, легендарным артистом особенной.

больше по теме Николай Носков вернулся к работе после перенесенного инсультаОб этом на своей странице в соцсетях сообщил Виктор Дробыш , опубликовав совместное фото с певцом и музыкантом. И для продюсера это не простые слова. Как отмечает Пригожин, с Николаем Носковым его связывает мощное прошлое. А именно, восемь лет совместной работы.

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«Мы выпустили вместе несколько альбомов, сняли много клипов на песни, которые стали признанными хитами. Горд тем, что мне удалось тогда убедить всех, кто работал на телевидении и радио, взять в эфир шедевры в исполнении этого выдающегося музыканта, а некоторые произведения стали сегодня уже классикой, такие, как например: «Я люблю тебя это здорово»», — вспоминает продюсер.

При этом продюсер поблагодарил своего коллегу Виктора Дробыша, который сейчас помогает Николаю Носкову вернуться в творческий строй.

больше по теме Николай Носков экстренно госпитализированИзвестный певец уже второй раз за год попадает в больницу. Ранее сообщалось, что музыкант проходил курс лечения в августе. Кстати, в середине января певец уже выходил в свет, пишет rambler. Совместной фотографией тогда в своем делилась ведущая Екатерина Стриженова

Как сообщал портал Тeleprogramma.pro, только спустя полтора года после произошедшего супруга Николая Носкова рассказала, что врачам удалось вытащить артиста буквально с того света. Ведь помощь подоспела не так быстро, как того требовала ситуация. В больницу он попал только на следующий день после удара.