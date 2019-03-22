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Биг-Бен поменяет цвет 

Газета.Ru + ещё 1 4 часа назад
Фото: Газета.Ru
Знаменитая лондонская часовая башня Биг-Бен поменяет цвет, сообщает ABC News.
Как отмечается, цвет циферблата вернется к своему изначальному виду и станет золотисто-синим, каким он был в 1859 году.
"Было невероятно увлекательно постепенно воссоздавать внешний вид башни, менявшийся в течение десятилетний, и мы очень взволнованы тем, что сможем увидеть оригинальную цветовую схему, которая снова предстанет перед современным Лондоном", — рассказали собеседники ABC News, которые работали над проектом реконструкции.
В данный момент памятник архитектуры находится на капитальном ремонте, который завершится к 2021 году. Стоимость реконструкции оценивается в $80 млн На ремонте находятся три циферблата из четырех.
Ранее сообщалось, что в Британии колокол замолчал впервые за 239 лет из-за одного человека.
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Другое , телеканал АВС
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