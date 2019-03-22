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Молельную комнату для мусульман откроют в столичном онкоцентре 

РИА Новости 8 часов назад
Фото: РИА Новости
Председатель Совета муфтиев России (СМР) Равиль Гайнутдин и муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов откроют 25 марта молельную комнату для мусульман на территории Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Н. Н. Блохина, сообщает пресс-служба СМР.
"В рамках открытия в молельной комнате гости прочтут первый общий намаз. В последующем пациенты и сотрудники смогут приходить в молельную комнату для совершения обязательной пятикратной молитвы", — говорится в сообщении.
В СМР отметили, что "молельная комната призвана помочь людям наладить связь со Всевышним и получить поддержку в тяжелой жизненной ситуации". Появление подобных помещений также способствует налаживанию межконфессионального диалога среди граждан, добавили в Совете муфтиев.
Открытие молельной комнаты стало возможным благодаря меценатам, которые пожелали остаться неизвестными. При этом в обустройстве и декорации комнаты участвовали каллиграфы из Бишкека.
В дальнейшем Духовное управление мусульман (ДУМ) Москвы закрепит за данной молельной комнатой имама, который будет регулярно посещать больных и проводить с ними духовные беседы.
Подобные помещения для верующих-мусульман действуют не только на территории ряда социальных учреждений, но и в исправительных колониях в Москве и Московской области, уточнили в СМР.
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Другое , Равиль Гайнутдин , Совет муфтиев России
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