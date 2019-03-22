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Лабрадора хозяева привязали на метровую веревку и оставили умирать в заброшенном доме 

Karelia.news + ещё 1 11 часов назад
Фото: Karelia.news
Фото из социальной сети
Зоозащитники спасают лабрадора, которого с особой жестокостью содержали его хозяева.
Очередной случай жестокости человека по отношению к собаке произошел в поселке Чална. Он — очередное доказательство того, что собачья порода отнюдь не является залогом счастья и любви. Даже породистого друга могут предать.
История спасения оставленного умирать в полуразрушенном бараке в Чалне лабрадора началась с поста SOS в социальной сети.
Нашла собаку в поселке Чална, по виду лабрадор. Очень исхудавший парень, сидит привязанный в бараке! Сколько раз приходила к нему, ни разу не огрызался, по виду очень добрый и ждет своих новых ответственных хозяев.
Девушка, разместившая этот пост в социальной сети, прикрепила к нему фото. На них — утопающий в мусоре нежилой барак, внутри которого холод, грязь, плесень, выбитые стекла и горы ненужного хлама. Даже тропинка на снегу к бараку протоптана не была.
Фото из социальной сети
И среди этого беспредела погибала собака. Все ее содержание — метровая веревка, обмотанная вокруг шеи. У нее не было даже шанса прилечь и согреться, ведь она фактически находилась на улице.
Приехав на место, петрозаводские зоозащитники увидели перед собой немолодую уже собаку, в очень истощенном состоянии, она из последних сил держалась ногах.
Несчастного лабрадора взял к себе приют «Преданные сердца». Там ему выделили уютный угол и дали еду. В ближайшее время найденыш пройдет обследование у ветеринара.
Собака настолько обессилела, что в первый день в приюте ее никто не беспокоил. Она просто отлеживалась, а волонтеры только гладили ее, чтобы снять стресс.
Есть предположение, что хозяева собаки переехали в новое жилье, а четвероногого друга оставили пропадать. К сожалению, это частая практика в нашей стране, и в нашем регионе в том числе.
Лабрадору, неизвестно сколько прожившему в заброшенном бараке в холоде и без еды нужна помощь в лечении и содержании. Узнать, как помочь, можно здесь. Тел. приюта 89210110810, 89214690885.
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