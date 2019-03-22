Продавщицу в Reebok избили самодельным мужским достоинством

Девушка, протестующая против феминизма, заглянула в магазин Reebok в московском ТЦ «Атриум». Пришла она туда не одна, а с самодельным пенисом из какого-то мягкого материала, похожего на поролон. Потрясая половым органом, активистка раскритиковала скандальную рекламу компании Reebok с лозунгом про «иглу мужского одобрения».

«Я не хочу слезать с иглы мужского одобрения, я против феминизма, против этих ужасных лозунгов! Мужчины не хотят ухаживать за женщинами, не хотят оплачивать счета, все стало по-другому. Это вина феминисток», — жаловалась девушка охраннику магазина.

Мужчина, похоже, недопонял активистку и просто отвернулся, скрестив руки. Зато разговаривать с сотрудницей магазина антифеминистка так долго не стала. Продавщице досталось пенисом по спине. Активистка тыкала в кассиршу принесенным «творчеством», несмотря не просьбы прекратить. Впрочем, у окружающих это вызвало только смех.

За права мужчин, как выяснилось, выступила психолог Полина Антипова. Боролась она за эти права и с самими мужчинами. В частности, Антипова подробно расспросила парня-продавца почему он работает в Reebok, а не в Adidas и поддерживает ли он скандальную рекламу, пишет « РЕН ТВ ».

Ранее сообщалось, что суд отклонил иск о возмещении морального вреда по отношению к компании Reebok.