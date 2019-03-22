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Проект «Мечтай со мной» исполнил мечту девочки из Орловской области 

ТАСС 3 часа назад
МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Благотворительный проект «Мечтай со мной» организовал экскурсию в Центр океанографии и морской биологии «Москвариум» для Лизы Власовой из Орловской области и исполнил желание девочки поплавать с дельфинами. Об этом сообщается в пятницу в пресс-релизе автономной некоммерческой организации (АНО) «Россия — страна возможностей», которая является платформой 15 проектов, в том числе «Мечтай со мной».
"Проект «Мечтай со мной» воплотил в реальность заветное желание семилетней Елизаветы Власовой из деревни Черногрязки Орловской области, которая мечтала побывать в дельфинарии и поплавать с дельфинами", — говорится в сообщении.
Отмечается, что Лиза вместе с мамой посетила центр «Москвариум», где они посмотрели шоу о тайнах подводного мира с выступлениями морских животных. Девочка послушала лекцию о дельфинах, освоила несколько тренерских приемов и команд, а затем вместе с тренером спустилась в бассейн и поиграла с морскими животными.
Проект «Мечтай со мной» реализует желания детей (от трех до 17 лет) и пожилых людей (от 60 лет) с опасными для жизни заболеваниями. Волонтеры организуют события, которые оставят положительные эмоции и воспоминания. Заявки на участие волонтеры принимают в медицинских заведениях и социальных учреждениях, а также их можно подать на официальном сайте организации.
АНО «Россия — страна возможностей» учреждена указом президента РФ Владимира Путина от 22 мая 2018 года. Основными целями организации является создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России.
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