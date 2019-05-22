Дмитрий Маликов: «Чем старше становлюсь, тем больше переживаю за дочь»

В конце 80-х длинноволосый красавец Дима Маликов пел о лунных снах и брачных кортежах, и вряд ли кто-то мог тогда предположить, что спустя 30 лет этот юноша по-прежнему будет актуален.

Однако артист демонстрирует уникальное для переменчивой эстрадной жизни долголетие, записывая дуэты с молодыми звездами, проявляя активность в соцсетях, снимаясь в рекламе, играя на концертах классику и выступая с музыкальными спектаклями — ближайший из них состоится 29 мая и называется «Перевернуть игру».

Название говорящее: Дмитрий действительно перевернул представление о правилах игры в шоу-бизнесе, где большинству звезд прошлого остается лишь отплясывать на ретрофестивалях.

Первый сольный концерт Дмитрия Маликова. 25 июня 1988 год. Фото: Личный архив. «Пытаемся с женой прятать от Марка гаджеты» — Этой весной вы получили премию «Радиовозвращение года» за почти два миллиона эфиров. Это эфиры с новыми песнями или старыми хитами?

— Это — совокупность эфиров: и новых песен, и старых. Потому что, когда новые песни становятся популярными, это автоматически «подкручивает» и старые хиты.

— И как монетизируется этот успех?

— Да никак он не монетизируется. Концерты, реклама — все, как всегда. Когда артист на виду, на него есть спрос. Кто-то тебя приглашает, чтобы послушать старые песни, кто-то — новые. Иногда зовут к более молодежной аудитории, чтобы я спел с Хованским (популярный блогер. — Ред.) или послушать «Императора Твиттера» (один из недавних хитов артиста. — Ред.). Но это и хорошо, что у меня такая разнообразная деятельность. Я могу выступать и в больших концертных залах, и в клубах. И эта многофункциональность, многостаночность делает меня в каком-то смысле уникальным артистом.

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— Интерес к исполнителю всегда возрастает после громкого события в личной жизни. В 2018 году у вас родился сын Марк…

— Безусловно, это вызвало определенный интерес, ажиотаж. Но это никак не повлияло ни на мои концерты, ни на мою судьбу. Просто большое счастье, которое случилось в моей жизни. Кто-то вместе со мной порадовался, кто-то позлорадствовал. Но кардинальным образом ничего в моей жизни не изменилось — конечно, за исключением того, что у меня появился замечательный сын, которого я очень люблю. И я безмерно счастлив, что он у меня есть.

Дмитрий Маликов с сыном. Фото: Личный архив.

— В вашем Инстаграме мы часто видим Марка Дмитриевича с папой у рояля. Прививаете любовь к музыке?

— У меня все время дома звучит музыка — я постоянно играю. Иногда Марк подходит и нажимает вместе со мной какие-то клавиши. Иногда он срывает мои руки с рояля, берет за руку и уводит куда-то играть. Марк сейчас очень хорошо и смешно танцует. У него есть своя песенка в машине, которую он включает сам, абсолютно быстро, и тут же начинает танцевать. Классное зрелище — очень трогательное и смешное.

— После 40 лет к детям мы относимся иначе. Как это проявляется во взаимоотношениях с ребенком? Удается уделять ему больше времени, чем когда-то дочке Стефании?

— Безусловно, когда тебе под пятьдесят и появляется маленький ребенок, ты иначе к этому относишься, чем когда тебе между двадцатью и тридцатью. Потому что это другой этап в жизни, когда больше ценишь уходящее время. И я даже ловлю себя на мысли, что не очень хочу, чтобы сын рос быстро. Я хочу, чтобы он оставался таким маленьким, замечательным, невинным ангелочком.

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— Какие современные гаджеты облегчают вам с супругой воспитание Марка?

— Да пока никаких гаджетов мы не открыли. Просто машинки, игрушки покупаем. Мы сами, наоборот, пытаемся от Марка спрятать гаджеты. Но сын уже их сам находит и пробует их освоить. К примеру, ему очень нравится смотреть на фото своей сестренки, на себя. Чем меньше гаджетов, тем лучше. Пусть будет больше книжек и сказок, песенок.

Дмитрий Маликов с дочерью Стефанией любят бывать в Третьяковской галерее. Фото: личный архив. «Мне кажется, Стеша гордится своим отцом» — 29 мая вы выступаете со спектаклем «Перевернуть игру», в котором вы в интересной форме доносите до молодежи в том числе и классическую музыку…

— Для меня важно, чтобы на спектакль приходили дети, которые ничего не знают о классике, и взрослые, которые о ней подзабыли, но им все равно интересно. В принципе это спектакль для семейного просмотра. Он и просветительский, и мотивирующий, и развлекательный, и веселый, и грустный. Там весь спектр эмоций, которые хочет получить ребенок. Точнее, тех, которые родители хотят ребенку дать. Потом они идут домой, обсуждают этот спектакль, вспоминают, заглядывают в книжки, слушают произведения композиторов, которые звучат в спектакле. Мне кажется, это очень здорово и важно.

К Дмитрию Маликову на проект «Переверни игру» приходит и молодежь, и их родители. Фото: Личный архив.

— Дочь, которой уже 19, приходит на ваши концерты?

— Да, дочка приходит с подружками. Стеша и на моих эстрадных концертах бывает, и на «Пианомании» (проект, в котором Дмитрий исполняет инструментальную музыку собственного сочинения. — Ред.), и на «Переверни игру». Ей приятно, интересно.

Мне кажется, она гордится отцом. Что касается общих интересов, то у нас с ней они прежние — мы обсуждаем книги, так как дочь много читает и занимается литературой дополнительно.

Очень люблю брать Стешу с собой в музей, потому что я хорошо разбираюсь в живописи. И мне приятно, что она тоже стала живописью интересоваться — недавно была на выставке Мунка (знаменитый норвежский художник. — Ред.) в Третьяковской галерее. Вместе мы не так давно сходили на выставку Репина, очень понравилось.

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Но это не все — почему бы, например, не сходить в кино на развлекательный фильм? Посмотрели со Стешей новых «Мстителей». Но не всегда интересы совпадают — скажем, я смотрю «Игру престолов», но она не разделяет моего увлечения.

— Ваша Стеша — студентка 2-го курса факультета международной журналистики МГИМО . Нравится ей учеба? Чувствуете в дочке журналистскую жилку?

— Учеба ей нравится. Но я чувствую в ней скорее не журналистскую, а общественную жилку. Мне кажется, она может быть общественным деятелем, приносить пользу своей стране.

— Можно сказать, что дочь чему-то вас учит?

— Она учит меня любить и быть терпимее. Наших детей мы любим безусловной любовью. Чем она становится старше, чем я становлюсь старше, тем больше я переживаю за дочь — ведь с годами нервная система уже не такая стойкая, как в молодости. И я вижу по своим родителям, как они остро реагируют на все, переживают за детей… В общем, дай бог нашим детям счастья и здоровья.

Дмитрий Маликов с дочкой Стефанией. Фото: личный архив. «В сети нет тактики — ни новой, ни старой» — Интернет-сообщество ценит вас за юмор и самоиронию…

— Мне трудно это анализировать. Популярность в Твиттере не сильно коррелируется с моей эстрадной или классической деятельностью. Она скорее коррелируется с деятельностью общественной, рекламной, с пиаром.

Если у меня игривое настроение или приходит в голову шутка, то я ее выкладываю. Если нет, то я могу на две недели Твиттер забросить и вообще о нем не вспоминать. Это эмоциональные вещи. Именно за эти искренние эмоции меня, по-моему, в Твиттере и любят. Как только ты начинаешь что-то планировать, вычислять и так далее, сразу это чувствуется и привлекает гораздо меньше внимание.

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— Ваш новый трек с Анной Седоковой хорош, но звучит это уже чуть иначе, чем, допустим, дуэт с Хованским, набравший 29 миллионов просмотров, или «Император Твиттера»… Можно сказать, что что-то изменилось, что вы стали менее дерзким, выбрали новую тактику?

— Я не стал менее дерзким. Просто, как я уже сказал, этот момент невозможно запланировать. Я записал сегодня дуэт с Седоковой, а завтра, может быть, будет работа с каким-то рэпером, послезавтра — с оперной певицей. Это жизнь. Твиттер — это тоже жизнь. И она не очень поддается анализу. Никакой новой тактики у меня нет. Старой тоже нет. Будет хорошая веселая информация — я ее обязательно опубликую. Не будет — не опубликую.

— Вы еще смотрите телевизор?

— Редко, но смотрю. Иногда концерты, иногда новости. Когда поздно прихожу домой и все спят, то я часто включаю канал «Культура». Недавно там был замечательный концерт Раймонда Паулса 1982 года, который вела Алла Пугачева . Получил от просмотра большое удовольствие.

Дмитрий Маликов на весенней рыбалке. Фото: Личный архив.

Люблю познавательные, исторические, документальные фильмы. Иногда могу и «Вечернего Урганта» глянуть. Я человек достаточно широких взглядов. Считаю, что телевидение, конечно, немножко теряет вес, но остается в сфере интересов большинства.

— Какие блогеры, каналы на YouTube вам интересны?

— Не могу сказать, что я за какими-то каналами на YouTube слежу. Но иногда мне интересно, что делает Хованский, иногда интересно посмотреть «Парфенон» (видеоблог Леонида Парфенова. — Ред.), иногда — послушать лекцию Дмитрия Быкова . За музыкальными трендами слежу. YouTube — классный ресурс. Это всеобъемлющее информационное поле, там можно что угодно найти.

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— В глазах поклонниц вы всегда были интеллигентным, практически безупречным артистом. Но ведь есть какие-то пороки, вредные привычки? Какие-то, возможно, вам даже нравятся, а с какими-то вы боретесь…

— Сложный вопрос. Я никаких своих пороков не люблю. А побороть стараюсь эгоизм. Мне кажется, это самый главный мой порок — эгоцентризм, эгоизм, который сформировался во мне, потому что я очень рано стал популярным артистом. Наша профессия сама по себе эгоистичная. Если получается бороться с эгоизмом, это, мне кажется, большая победа.

— Ваша творческая жизнь сейчас невероятно разнообразна. Как думаете, что из этого останется в истории, чем будут гордиться ваши праправнуки?

— Раньше я думал о следе, который надо оставить, и тому подобных вещах. Сейчас я понимаю, настолько все стирается, меняется… Неизвестно вообще, как будут правнуки воспринимать наше время и что от этого времени останется, поэтому я не думаю об этом. Просто считаю, что надо прожить насыщенно, красиво и честно свою жизнь, оставить след в виде своих произведений и детей, и сделать людям как можно больше добра.

Дмитрий Маликов с супругой и дочерью. Фото: Личный архив. Личное дело Дмитрий Маликов родился 29 января 1970 года в семье основателя ВИА «Самоцветы» Юрия Маликова и солистки Московского мюзик-холла Людмилы Вьюнковой. С 15 лет начал писать музыку.

Окончил Московскую государственную консерваторию по классу фортепиано и композиции. В конце 80-х стал поп-певцом и лидером хит-парадов благодаря таким песням, как «Лунный сон», «Ты моей никогда не будешь», «До завтра», «Сторона родная» и многим другим.

На протяжении долгих лет успешно совмещал поп-карьеру с фортепианными концертами. В 2010 году получил звание народного артиста России.

Автор социально-образовательного проекта для детей «Уроки музыки», основатель благотворительного фонда «Проникая в сердце», экс-ведущий программы «Спокойной ночи, малыши!», блогер.

Женат, двое детей.