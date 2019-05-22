Уличный художник изобразил на стене репрессированных деятелей культуры, портреты которых проступают от воды

Флоренский, На стене у музея ГУЛАГа проявились Гумилев, Мейерхольд Даниил Хармс и другие. Память многих из тех, с кем расправились еще во времена военного коммунизма (как Гумилева), заморили голодом (как Хармса) или расстреляли по решению «тройки» (как Бориса Пильняка), увековечена очень скромно. Хотя их значение для культуры не ставят под сомнение даже записные сталинисты. В общем, пока в России, согласно опросам, больше половины населения оправдывает деятельность Сталина, музей ГУЛАГа вступает с интересными коллаборациями с уличными художниками.

https://moskvichmag.ru/media/2019/05/60603224_371584773456628_3126675855787425792_n.mp4 Итак, у стены музея ГУЛАГа на Самотеке появились портреты десяти деятелей культуры. Помимо упомянутых, в настенной галерее оказались Осип Мандельштам Александр Введенский , Павел Флоренский, Густав Шпет, Николай Клюев, Михаил Кольцов и Всеволод Мейерхольд. Их изобразил уличный художник Зум (Zoom) — автор знаменитых работ «Хватит бухать», «Пожалуйста, будьте добрее» и других.

Новая серия, получившая название «Дожди истории», вполне вписывается в его концепцию «Стрит-арт без вандализма» — художник стремится не портить городские стены, предпочитая утилизируемые материалы.

В этот раз, правда, все сделано немного наоборот — благодаря используемой художником присадке к краске портреты проступают на стене лишь в том случае, если на них попадает вода, дождевая или пролитая специально. По словам художника, это позволяет зрителю стать активным участником — предпринять конкретное действие для того, чтобы произведение искусства из скрытого стало явным.

Фото: @gulagmuseum; видео: @zoomstreetart