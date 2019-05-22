Психологи объяснили неизбывную тягу чиновников к роскоши

Каждый скандал с российскими чиновниками превращается, по сути, в шоу «Дом-2», где напоказ выходят несопоставимые с уровнем дохода богатства «нажитые непосильным трудом».

На днях был задержан заместитель губернатора Ростовской области по внутренней политике Сергей Сидаш . Это так и осталось бы мелким антикоррупционным эпизодом, которые в последние годы происходят с завидной регулярностью, если бы в ходе обысков не вышли на обозрение широкой публики коллекция брендовых часов на 7 млн рублей, элитные ювелирные изделия, собственный портрет в форме офицера царских времен и, конечно, сейф с деньгами.

Сергея Сидаша подозревают в превышении должностных полномочий, а проще говоря, коррупционных схемах при строительстве «Ростов-Арены». Ближайшие два месяца он проведёт в СИЗО , а затем суд определит меру наказания.

Увы, казус Сидаша — далеко не единичный случай, когда оказывалось, что чиновники средней руки и со средними доходами жили в условиях кричащей роскоши, окружая себя дорогой мебелью, коллекционируя люксовые часы, автомобили и пряча немыслимый кэш в собственных особняках. Самая одиозная и широко известная операция — задержание полковника МВД Захарченко, у которого нашли 8 млрд рублей наличными. Правда, совсем недавно сотрудники ФСБ смогли превзойти этот показатель — при задержании полковника ФСБ Черкалина и его сообщников было изъято наличных на сумму около 12 млрд рублей. При обыске у экс-главы Коми Вячеслова Гайзера обнаружили коллекцию часов и других предметов роскоши на миллионы долларов. У арестованного экс-главы Сахалина Александра Хорошавина оперативники изъяли ручку из золота, две сотни ювелирных изделий и снова элитные часы — на 600 млн рублей. Можно вспомнить и экс-топ-менеджера сибирского Росрезерва Илгиза Гарифуллина. При зарплате в 46 тысяч рублей в месяц он был обладателем коллекции дорогих спорткаров, а также множества часов премиальных брендов.

News.ru решил выяснить у специалистов в области психологии, почему коррумпированные чиновники испытывают такую тягу к часам как элементам роскоши.

Гештальт-терапевт и психолог-консультант Анфиса Калистратова полагает, что коллекционные пристрастия формируются в детстве.

По всему миру богатые люди коллекционируют те или иные экспонаты, и вопрос, почему это именно тот или иной предмет, лежит в детстве. Схематично говоря, вот человек замёрз и подумал: «Вот вырасту и стану шубы копить». Эти примеры — просто гипотеза. Кто-то, например, «зависает» на часах как на символе точности и порядочности. Часы — это же дисциплина, выверенность, точность, конкретность. Часы отмеряют какой-то ритм и многие вкладывают в это такой смысл, — заметила эксперт в разговоре с News.ru.

Отдельной проблемой, по мнению специалиста, является то, как внезапно разбогатевшие люди распоряжаются деньгами.

Вообще, это можно объяснить с точки зрения векторной психологии. Согласно этой теории, человек с таким развитым «вектором» любит накапливать. То есть его функция — это сохранение богатства или ресурсов, у него психика так работает. И с точки зрения векторной психологии можно объяснить, что человек таким способом сохраняет свои ресурсы, обеспечивает тыл своей семье. Как бы отвечая за своё племя, он создаёт ресурсы, — пояснила психолог.

Эксперты говорят, что, когда человек не может подчеркнуть свой статус своими достижениями, он это делает с помощью внешних атрибутов.

Генеральный директор ассоциация Гильдии ювелиров России Эдуард Уткин убеждён, что часы в какой-то момент перестают быть исключительно утилитарной вещью и становятся символом высокого статуса.

Желание мужчины накапливать часы подразумевает под собой то же самое, что желание женщины накапливать ювелирные комплекты серёг разного дизайна, цвета и стиля. У женщины это желание быть оригинальной, у мужчины это трансформируется в нечто другое — это подчеркивает статусность. Если ты всё время ходишь в одних и тех же часах — это один уровень. Если у тебя двое, трое, четверо — это другое. Если у тебя два десятка — это уже коллекционирование. Это не для украшения, не для красоты, это для определения статуса. По сути, это желание показать, что у тебя есть деньги, положение в обществе, что ты имеешь определенный ранг, — подчеркнул Эдуард Уткин в комментарии News.ru.

По мнению лидера «Новой России», директора Института актуальной экономики Никиты Исаева , наличие у чиновников огромных теневых доходов свидетельствует о пороках в самой системе нынешнего госуправления.

Что толку жаловаться, что у одного из заместителей нашли такую роскошь? Высокие доходы у чиновников — обычное дело. Как так вышло? Очень просто: многие чиновники занимаются параллельно бизнесом, и это всё в итоге перерастает в госкорпорацию как таковую. Поэтому претензии здесь нужно предъявлять не к одному отдельному человеку, а к системе в целом, — говорит Исаев.

Конечно, отмечают специалисты, государственный пост — это явно не место для осуществления собственных детских гештальтов и попыток «мериться статусом» в виде немыслимых по стоимости ювелирных и часовых коллекций. Потому что тогда это дискредитирует тех, кто привык честно выполнять свои обязанности. Публичная скромность и потребление по средствам должны стать новым трендом среди российских чиновников. И народ не будет раздражать, и следственным органам работы меньше.