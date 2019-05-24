Олег Газманов опроверг слухи о разводе

Олегу Газманову 67 лет, однако ему не дашь даже пятидесяти! Выглядит он великолепно, и это несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, которые он скрывал долгие восемь лет.

В 2011 году врачи обнаружили у певца опухоль на голосовых связках, которая могла поставить крест на его карьере. Однако Олега Газманова голыми руками не возьмешь. Он решил бороться и выиграл! Операцию артисту делали в Берлине, предупредив, что после нее он может потерять голос…

Олег Газманов. Фото: Инстаграм.

— Десять дней после операции мне нельзя было даже шептать, — вспоминает Олег. — Приходилось писать. А сейчас я просто счастлив потому, что издаю звуки, что пою, что живой!

К сожалению, это не единственная проблема со здоровьем, с которой Олегу пришлось столкнуться. Так, его иногда подводит спина. Артист — мастер спорта, а любой профессиональный спорт — серьезная нагрузка для организма.

— Про позвоночник я изучил все, — улыбается Олег. — У меня есть комплекс упражнений, который я делаю каждый год на протяжение многих лет, даже 1 января.

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Артист ведет здоровый образ жизни. Он понимает, что нужно беречь не только себя, но и своих близких. К сожалению, есть в его жизни боль, которая не утихает до сих пор: Олег не успел проститься с мамой.

— Я написал песню «Мама», когда мой сын Родион был еще маленьким, — вздыхает Олег. — Очень хотел, чтобы мама ее услышала, но…

Его мама жила в Калининграде и переезжать никуда не хотела: пожилые люди не любят менять место жительства. Женщина долго лежала парализованная, и Олег делал все, чтобы с ней рядом постоянно кто-то находился, помогал. К счастью, мама Олега Газманова смогла увидеть маленькую внучку, порадоваться за сына и его умницу жену.

Олег Газманов. Фото: Инстаграм.

Родители самого Олега расстались, когда он еще учился в младшей школе. Отец в воспитании сына никакого участия не принимал. Они долго не общались, а потом, когда Олег стал старше, сын и отец все же смогли найти общий язык. Мне кажется, это правильно: не стоит долго держать зло на близких людей…

Олег не только хороший родственник, но и верный друг. Его приятель, композитор Игорь Николаев , пришел ко мне в студию и рассказал, что их с Олегом, как в старой песенке, связала музыка.

В свое время в клипе на песню «Люси», которую исполнял сын Газманова Родион, снималась дочь Николаева Юля. Дружбе композиторов уже много лет, и с годами она становится только крепче.

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Около тридцати лет Газманов с семьей живет в Москве, в Серебряном Бору. У него небольшой, но очень уютный участок. В двухэтажном загородном доме, который напоминает корабль, живут Газманов с женой, их дети и теща Олега.

А еще у Олега есть сестра и брат по отцу. Ко мне в студию пришли младшая сестра Олега Елена и его племянница Алина. Они не виделись 19 лет, и Олег был очень рад познакомиться с племянницей, которая выросла настоящей красавицей.

Отец всегда говорил Елене, что она должна гордиться старшим братом, и девочка так и поступала. Отец хотел, чтобы его дети от разных браков стали по-настоящему близкими родственниками, и это у него получилось.

Олег Газманов. Фото: Инстаграм.

— Папа любил петь, постоянно пел арии из оперетт, — вспоминает Елена. — Еще он очень любил фотографировать, играть в шахматы, и меня этому научил.

Несмотря на то что большую часть времени отец Олега проводил со своей новой семьей и воспитывал дочь и сына, Олег не держит на родителя зла. Отца Газманова не стало слишком рано — ему было всего 59 лет. Его взрослые дети до сих пор скучают по отцу, который искренне любил своих детей.

К детям отца от второго брака Олег относится с любовью и теплом. Так, дважды он давал в долг младшему брату Михаилу, когда тому понадобились деньги на покупку квартиры. Брат брата не подвел: вернул все до копейки.

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Старший сын Газманова Родион похож на отца не только внешне, но и с точки зрения карьеры: он тоже занимается музыкой. Однако протекции у знаменитого отца не просит и старается всего добиться самостоятельно.

С мамой Родиона Олег расстался, когда подростку было четырнадцать лет.

— Причина во мне: я влюбился, — честно признался Олег. — Какое-то время это продолжалось, а потом стало просто невозможно…

Все, что заработал своим творчеством, Олег благородно оставил бывшей жене и сыну. Даже когда певец ушел из семьи, он продолжал помогать бывшей супруге деньгами, платил за учебу сына.

Олег Газманов с женой. Фото: Инстаграм.

— Она мать моего ребенка, и я ей помогал, — объясняет свою позицию Олег. — У нас было много счастливых дней…

Со второй женой, Мариной, Олег уже почти тридцать лет. Они производят впечатление счастливой пары, однако в последнее время в СМИ стала появляться информация о грядущем разводе. Марина все реже появляется с Олегом на публике, прийти ко мне в студию отказалась… Однако Олег утверждает, что разговоры о расставании — это только слухи, ведь в их семье царит гармония.

— Маруся — это ангел, она чудесная женщина, которой я, может, и не стою, — признается Олег. — Я бываю неправ, расстраиваю ее иногда, раздражаюсь… А она молодец — до сих пор меня терпит, и это удивительно.

больше по теме Рейтинг популярности: Олег Газманов удивился, что в соцсетях у его собаки лайков больше, чем у него самогоМузыкант не понимает, почему так произошло и резонно обращается с вопросом об этом к своим подписчикам.

Познакомились они в Воронеже, откуда Марина родом. Олег ехал вместе со своей группой в автобусе и заметил на улице девушку, одетую в ярко-розовое пальто. Олег попросил барабанщика выйти из автобуса и пригласить девушку на концерт. А она сказала: «Газманов? Ну если он сам выйдет и меня проводит…» Он вышел, проводил и влюбился…

— Противостоять этому было невозможно, — улыбается Олег.

Когда Олег встретил Марину, он еще был женат. Восемь лет они просто встречались. И только когда Марина забеременела, она согласилась выйти за любимого замуж.

Олег Газманов с женой. Фото: Инстаграм.

Став женой Газманова, Марина полностью посвятила себе мужу и детям. Однако Олег очень удивил меня, признавшись, что спят они с женой в разных спальнях.

–Во-первых, я храплю, — объяснил артист. — Во-вторых, зверски верчусь. В-третьих, я могу прийти рано-рано утром или поздно-поздно ночью.

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Олег действительно очень много работает. У него большая семья, членов которой он очень любит баловать. Однако не все так гладко в семье Газмановых. Бизнесмен из Омска Александр Шаханин готов встретиться с Газмановым и лично сообщить артисту, за что собирается его засудить.

— Он уже целый год собирается это сделать, — вздыхает Олег. — Везде говорит, что привлечет меня к суду за то, что я якобы украл у него песню. Его песня называется «Бессмертный полк», и моя тоже. На этом все совпадения заканчиваются. Но я не спорю и не сужусь с непрофессионалами.

Олег Газманов. Фото: Инстаграм.

Наша съемочная встретилась с бизнесменом, и тот озвучил свои претензии к артисту. А потом мы показали обе песни музыкальному продюсеру, эксперту Павлу Рудченко, и тот заявил, что ни о каком воровстве и речи идти не может. Я, кстати, другого результата и не ожидала. Олег никогда бы не пошел на подлость и воровство, я в этом уверена. Порядочность и интеллигентность у него в крови.

Когда речь зашла о секрете стоимостью один миллион рублей, Олег принял мужское решение и не стал его разглашать.

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–Я не готов, — покачал головой певец. — Просто есть мое эстетическое восприятие этого мира и меня самого в этом мире, которое не позволяет мне этого сделать. Может быть, я немного старомоден, но нет.

Я много раз говорила, что уважаю моих гостей, которые оставили свои тайны при себе. Это их личная жизнь и их право.