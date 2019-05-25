Почему казачка должна быть стройной, а русская — полной

Каждый народ или даже сравнительно небольшая этническая группа в процессе исторического развития формирует идеальный образ женщины, который отражается в фольклорных произведениях. Причем, даже у представителей близких народностей представления о красоте могут сильно отличаться. Во многом они зависят от того, как выглядит среднестатистическая представительница той или иной этнической группы. Не секрет, что традиции и обычаи русских и казаков заметно не совпадают, как и принятые у них стандарты красоты.

Казачка

Доктор исторических наук Марина Александровна Рыблова в своей научной работе «Казак и казачка: типичные образы в традиционной культуре донских казаков» описала сложившиеся на протяжении веков представления.

стройная;

статная;

ухоженная;

уверенная походка;

чувство собственного достоинства в каждом жесте;

женственная;

сексуальная. «Идеалом красоты признается женщина белолицая, чернобровая, с густыми и длинными волосами», — отметила М. А. Рыблова. Исследовательница провела опрос среди современных жителей казачьих станиц и выявила следующие характерные черты идеальной красавицы:

В отличие от типичных русских девушек казачки не стесняются своей эротичности. Многие этнографы и писатели отмечали, что жительницы станиц могут позволить себе кокетничать со знакомыми мужчинами, хотя супружеских измен не допускают.

Поскольку отцы, мужья, братья и сыновья часто бывали в отъезде по служебным делам, практически все хозяйственные заботы ложились на плечи женщин. Поэтому положение казачки в семье было, в целом, вполне приемлемым: она самостоятельно решала многие вопросы, распоряжалась деньгами и урожаем. Казакам нравились самостоятельные, уверенные в себе, гордые женщины. Именно на такую можно было оставить домашнее хозяйство, отправляясь на очередную войну, и не волноваться за стариков-родителей или малышню.

Подробное описание казачки оставил в своем романе «Домой!» один из лидеров Белого движения Петр Николаевич Краснов (1869-1947 гг.). Вот его строки: «Что может быть красивее? Высока, стройна как молодая раина… Грудь была очерчена желтоватым шелком легкой блузки. Английская суконная юбка цвета пыли легко облегала стройные длинные ноги. Совершенно черные громадные глаза, в них темно-коричневый агатовый раек с черным глубоким зрачком в темном обводе смуглых трепещущих век с длинными ресницами под широким размахом черных бровей. Под красным бархатом губ видны ровные белые зубы. Смуглые щеки обнаружили глубокие ямочки у рта».

Русская

В статье «Фольклорный образ женщины-казачки как воплощение стереотипов казачьего социума» доктор филологических наук Елена Ивановна Алещенко проанализировала сказки, народные песни и предания. Она отметила, что если в русском народном фольклоре смиренность и покорность женщины часто признаются как безусловные достоинства ее характера, то казаки ценят в представительницах прекрасного пола решительный и смелый нрав, верность и преданность.

высокая;

полная;

длинная русая коса;

белая кожа;

румяные пухлые щечки;

мягкие, легкие движения;

плавная походка. Вызывает удивление, как сильно различаются у казаков и русских не только представления о чертах характера, которые должны быть присущи женщинам, но и стандарты красоты. Поскольку все славянские народы издревле почитали святость материнства, идеалом красоты у русских была девушка, чья стать и фигура свидетельствовали о крепком здоровье и дородности. То есть анализ фольклорных произведений, а также исследования большинства этнографов рисуют такие внешние черты:

Худоба считалась недостатком невесты всех сословий русского общества вплоть до ХХ века, когда стандарты красоты сильно изменились под влиянием европейских представлений. Но и сейчас многие русские мужчины признаются, что им нравятся женщины «приятной полноты», как на картинах известного художника Бориса Михайловича Кустодиева (1878-1927 гг.). В старину на девушку надевали как можно больше одежды, чтобы на смотринах она выглядела дороднее, пышнее. Стройная фигура ассоциировалась в народном сознании с голодом, который негативно сказывается на репродуктивном здоровье женщины.

Причина различий

Изначально казаками, по мнению большинства этнографов, стали называть себя представители восточнославянских народов, не принявшие идею крепостного права. Свободные люди, поселившиеся на юге современной России, стремились найти собственный путь, отказавшись от подневольного труда на барина.

В мужских воинских сообществах, как правило, тема личных отношений сильно табуирована, поэтому казаки всегда демонстративно подчеркивали свою безраздельную власть над женщинами. Иначе друзья и товарищи засмеют.

Они часто ходили в походы, привозили из Турции, Персии и Кавказа не только награбленную добычу, но и девушек, которых называли «ясырками». И хотя большинство этнографов сетуют на тяжелую долю полонянок, они становились в станицах не бесправными рабынями, а законными женами со всеми правами и обязанностями. Не случайно у казаков есть поговорка: «Бери себе жинку с воли».

То есть русские девушки и женщины, выросшие в условиях крепостного права, по мнению казаков, не подходили в супруги. К тому же любая сравнительно небольшая этносоциальная группа подвергается риску потерять свою самобытность, живя по соседству с таким многочисленным народом, как русские. В результате смешанных браков и сформировалась уникальная, отмеченная многими писателями и художниками красота казачек.

Донские, запорожские, терские…

Несмотря на общий для всех казаков образ гордой и своенравной красавицы, стандарты красоты немного отличаются в зависимости от каждого конкретного региона. Так, в состав Запорожской Сечи влились многие украинцы, поэтому типичные представительницы прекрасного пола, произошедшие от них, заметно светлее других казачек. Донские казаки, часто женившиеся на турчанках вплоть до XIX века, дали своим потомкам преимущественно смешанные гены.

Многие люди идеальной красавицей считают героиню романа Михаила Александровича Шолохова (1905-1984 гг.) «Тихий Дон». Знаменитый писатель изобразил Аксинью Астахову красивой, сильной и статной женщиной. Известно, что у нее были черные вьющиеся волосы, жгучие страстные глаза и яркие «манящие» губы.

Практически все путешественники и писатели отмечали особую красоту жительниц Дона.

Например, Василий Дмитриевич Сухоруков (1795-1841 гг.) составил «Историческое описание земли Войска Донского», опубликованное после смерти автора.

Он так изобразил казачек: «Представьте красавиц роскошной Азии, смешанные вместе черты черкешенок, турчанок, татарок, русских и тогда получите общее понятие о красоте обитательниц Дона. Пламенные черные глаза, щеки, полные свежей жизни, величайшая опрятность и чистота в одежде. Они, как и все женщины, любили наряды, румянились, когда выходили в гости или в церковь».

Представители Терского казачества, населявшие Северный Кавказ, часто брали в жены чеченских и дагестанских девушек. Поэтому помимо светлой кожи, больших темных глаз и черных ресниц их женщин часто отличает тонкий стан, точеный силуэт, изящество движений. Они стройные, хотя и менее статные.

Известный французский писатель Александр Дюма-отец, побывавший на юге России в 1858-1859 годах, изложил свои впечатления от путешествия в книге «Кавказ». Автор отметил, что у местных казачек «русский овал лица, но стан стройный — стан женщины гористых стран».

Казаки Приуралья и Нижнего Поволжья порой женились на местных татарках, ногайках и калмычках. Поэтому их женщины часто смуглее, но с европейскими чертами лица и фигурой. Интересно, что отправившиеся на покорение Сибири в XVII-XVIII веках вольные люди опасались затеряться среди местного населения, лишиться своей самобытности через несколько поколений.

Поэтому они не вступали в браки с представительницами местного населения, а часто отправляли донским и яицким (уральским) товарищам письма с просьбой прислать им девушек.

Вот так, по-разному, могли выглядеть казачки. Но всех их объединял особый, вольный нрав.