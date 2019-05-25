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Российских проституток проверят 

Lenta.ru 44 минуты назад
Фото: Lenta.ru
В Омской области специалисты Центра СПИД проведут большую кампанию по выявлению и профилактике ВИЧ среди проституток, сообщает информагентство «Омскрегион» в субботу, 25 мая.
Найденным на улицах города или в реабилитационных центрах женщинам, занятым в секс-индустрии, предложат пройти слюновой экспресс-тест и, при необходимости, уточнить диагноз в медучреждении.
Им будут раздавать презервативы, витаминные комплексы, информационные буклеты и антибактериальные салфетки.
Проституток также попросят пройти анонимное анкетирование и ответить на 15 вопросов, в том числе о количестве сексуальных партнеров за неделю, частоте использования презервативов, употреблении алкоголя и наркотиков, методах заражения ВИЧ-инфекцией.
На проект будет потрачено 350 тысяч рублей. По предварительным расчетам, его участниками должны стать 150 женщин.
Прошлогоднее исследование показало, что больше половины проституток в регионе обслуживают от 11 до 15 клиентов в неделю. Каждая пятая из подвергающихся сексуальной эксплуатации женщин употребляет наркотики.
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