Российских проституток проверят

В Омской области специалисты Центра СПИД проведут большую кампанию по выявлению и профилактике ВИЧ среди проституток, сообщает информагентство «Омскрегион» в субботу, 25 мая.

Найденным на улицах города или в реабилитационных центрах женщинам, занятым в секс-индустрии, предложат пройти слюновой экспресс-тест и, при необходимости, уточнить диагноз в медучреждении.

Им будут раздавать презервативы, витаминные комплексы, информационные буклеты и антибактериальные салфетки.

Проституток также попросят пройти анонимное анкетирование и ответить на 15 вопросов, в том числе о количестве сексуальных партнеров за неделю, частоте использования презервативов, употреблении алкоголя и наркотиков, методах заражения ВИЧ-инфекцией.

На проект будет потрачено 350 тысяч рублей. По предварительным расчетам, его участниками должны стать 150 женщин.

Прошлогоднее исследование показало, что больше половины проституток в регионе обслуживают от 11 до 15 клиентов в неделю. Каждая пятая из подвергающихся сексуальной эксплуатации женщин употребляет наркотики.