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Сообщество евреев-ортодоксов выпустило очень точное видео о сексуальном абьюзе 

CHIPS journal 27 мая 2019
Фото: CHIPS journal
Ортодоксальная еврейская организация Amudim, которая поддерживает религиозную молодежь, на днях выпустила впечатляющее видео, посвященное проблеме сексуального насилия.
В каждой из сцен участвуют одни и те же главные герои — мать, отец и дочь-подросток. Каждый раз они одеты по-разному — как религиозные евреи различных течений (ортодоксы, религиозные сионисты, более светские — масортим), и в каждой из сцен родители вместе с дочерью приходят к некоему авторитетному человеку (раввину, директору школы, учителю) с жалобой на сексуальные домогательства. И каждый раз получают похожий ответ:
«Подобные вещи не происходят в нашем сообществе. Такого просто не может быть»
«Я знаю его 15 лет, он никогда бы такого не сделал»
«Нам нужны стопроцентные доказательства!»
«У него семья, дети! Это разрушит его жизнь»
«Девочка очевидно все выдумала!»
Девочка-подросток практически рыдает, родители поражены — но никто из них ничего не может сделать. В итоге в каждой из сцен семья покидает кабинет ни с чем. Абьюзер так и не будет наказан — ведь нельзя «портить жизнь уважаемому человеку».
Безусловно, подобные вещи происходят не только в религиозных еврейских сообществах. Такое может случиться абсолютно в любом обществе, в любой школе, с любыми детьми и «уважаемыми взрослыми». И об этом обязательно нужно рассказывать — как можно громче. Да, очень страшно и больно, обидно, что все вокруг будут это обсуждать, а жизнь «уважаемого человека» будет разрушена. Но если этого не сделать, насилие будет продолжаться.
В конце ролика на экране появляются титры: «Сексуальное насилие процветает там, где его замалчивают и хранят в секрете. Мы можем остановить его только при помощи огласки». Так и есть.
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