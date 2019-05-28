Многодетным семьям хотят компенсировать часть ипотечного кредита

Семьи, где родилось три и более детей смогут получить материальную помощь от государства в размере 450 тысяч рублей на покупку жилья в ипотеку. Это прописано в законопроекте, который Госдума планирует рассмотреть в первом чтении 28 мая.

Вячеславом Володиным. Авторами инициативы стали депутаты Госдумы и сенаторы Света федерации во главе с председателями обеих палат Парламента — Валентиной Матвиенко

По словам спикера Госдумы, семьи получат от государства по 450 тыс. рублей для погашения ипотеки при рождении третьего или последующих детей

«Законопроект направлен на реализацию Послания Президента РФ Владимира Путина. Глава государства поставил задачу, чтобы многодетные семьи, где родился третий или последующие дети, могли получить от государства компенсацию для погашения своего ипотечного кредита в размере 450 тыс. рублей», — отметил ранее Вячеслав Володин.

Он подчеркнул, что «необходимые для этого средства есть». «Важно, что закон будет иметь обратную силу и начнет действовать с 1 января 2019 года. Таким образом, компенсацию получат семьи, где в этом году родился третий или последующий ребенок», — добавил спикер.

Кроме того, внесение изменений в законодательство позволит освободить от налогообложения граждан, которым будут осуществлены соответствующие выплаты в рамках программы, утвержденной Правительством Российской Федерации . В соответствии со статьей 217 Налогового кодекса Российской Федерации налогообложению не подлежат (освобождаются от налогообложения) доходы, полученные налогоплательщиками при реализации дополнительных мер поддержки семей, имеющих детей, в случаях и в порядке, предусмотренных Законом № 256-ФЗ и принятыми в соответствии с ним законами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.