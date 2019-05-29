Госдума приняла во втором чтении законопроект об ужесточении наказания для виновников ДТП с пострадавшими и жертвами, которые управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Документом предлагается ужесточить наказание за ДТП с двумя и более жертвами по вине пьяных водителей. Максимальный срок заключения по таким эпизодам предлагается увеличить с 7 до 15 лет. С инициативой приравнять пьяных водителей, виновных в ДТП с жертвами, к совершившим умышленное убийство ранее выступил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Предложение было поддержано всеми фракциями нижней палаты парламента. Согласно данным ГИБДД, в 2018 году в России произошло более 15 тыс. ДТП с участием водителей в состоянии опьянения. В них погибло более 4 тыс. человек, ранее получили более 20,6 тыс. человек.