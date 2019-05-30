о бессмысленности борьбы с компьютерными играми

«Хотим мы того или нет, мир никогда не будет прежним. Дети, у которых есть доступ к гаджетам, не будут катать по пыльной дороге колесо на палке. То есть на постоянной основе не будут. Это возможно в качестве экзотического развлечения, но не более того. 500 лет назад напечатанную книгу могли счесть глупостью и тратой времени — лучше послушай свою бабку, она расскажет всё как есть. 100 лет назад извозчики боролись с автомобилями — они всерьёз боялись, что их профессия отомрёт за ненадобностью. И не зря боялись. Могли ли они на это повлиять? Нет».

Депутат заксобрания Красноярского края предложил запретить компьютерные игры, связанные с насилием. Причём начать он предложил с игры Minecraft. В том секторе умозрительной диаграммы, где совпали два множества — людей, прочитавших эту новость, и людей, знающих, что такое Minecraft, — немало удивились. Дело в том, что Minecraft — это игра, в которой предлагается созидать-строить, добывать, работать и чинить. Насилие там отыскать сложно.

Но депутат настаивает: он говорит, что видел, как дети играли в эту игру в библиотеке, и, по его мнению, «эти игры вообще надо запретить и эти сайты. И потом не будет этой гиперактивности».

Ладно бы игры, ладно бы даже библиотеки, да и ладно бы даже насилие. Разве мы не привыкли к тому, что некоторые чиновники или депутаты время от времени произносят некоторые нелепости и предлагают что-то запретить? Привыкли.

Но именно на этом примере видна совершенно непреодолимая пропасть между поколениями — теми, кто хочет что-то запретить, потому что не понимает, что это такое, и теми, кто этим пользуется. Пропасть эта очевидна даже на уровне терминологии.

Во-первых, видимо, депутат перепутал Minecraft с Warcraft. Это ничего. Это и в моём возрасте позволительно. В Warcraft нужно воевать, собирать армии, но и тоже преимущественно строить миры, создавать альянсы и существовать во вселенной, где нет депутата красноярского заксобрания. То есть можно понять тех, кто в неё играет, — там мир довольно комфортный, а вся тяга к насилию уходит в игровой процесс.

Именно поэтому игры, как правило, не запрещают.

Откуда возникла необходимость избавления от гиперактивности? Гиперактивность — часть диагноза СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности, код МКБ-10: F90.0). Гиперактивность проявляется главным образом в неуместной двигательной активности — беге взад-вперёд, суетливости, а также болтливости.

И как вот эти симптомы могут побеспокоить кого-то в связи с игрой, где человеку часами нужно укладывать кирпичи, рыть шахты и учиться применять в быту строительные инструменты? Люди, играющие в Minecraft, всегда предельно сосредоточенны, неподвижны и молчаливы. Именно поэтому игру любят даже взрослые — она учит детей ставить цели и терпеливо их добиваться.

Хотим мы того или нет, мир никогда не будет прежним. Дети, у которых есть доступ к гаджетам, не будут катать по пыльной дороге колесо на палке. То есть на постоянной основе не будут. Это возможно в качестве экзотического развлечения, но не более того.

500 лет назад напечатанную книгу могли счесть глупостью и тратой времени — лучше послушай свою бабку, она расскажет всё как есть. 100 лет назад извозчики боролись с автомобилями, они всерьёз боялись, что их профессия отомрёт за ненадобностью. И не зря боялись. Могли ли они на это повлиять? Нет.

30 лет назад матери смотрели как на сумасшедших на своих детей, которые увлекались программированием: «Иди погуляй, сынок! Поиграй в мячик на улице». Теперь многие из этих детей — миллионеры, а матери счастливы, что дети не пинали мяч во дворе.

Нам свойственно не принимать чего-то, что не соответствует нашей ретроспективной картине мира. Мы — те, кто старше, — в реальности всегда находимся немного позади. Нам кажется, что есть высота опыта и знаний, которые позволяют нам поучать тех, кто младше, в духе «В наше-то время…».

А что в наше время? Не было войн, насилия, вранья и алкоголизма с наркоманией? Были честность, здоровый образ жизни, красота и вечное сияние чистого разума? Не было.

А знаете, чего ещё не было? Не было гаджетов, интернета, российских школьников, выигрывающих международные олимпиады по программированию, не было малолетних бизнесменов, создающих свои электронные стартапы, не было повальной дигитализации и приложений на все случаи жизни — от доставки еды до измерения пульса, от консультации по строительству до женской консультации.

И вот теперь у нас есть замечательное молодое поколение, которое лучше, чем мы: оно больше знает, быстрее усваивает и принимает решения, ориентируется в явлениях, которых не существовало, когда депутат из Красноярска уже занимал какие-то ответственные посты. И ему, конечно, это поколение не догнать. Даже на семантическом уровне не освоить его вокабуляр, не донести свою мысль.

Жизнь, к счастью, невозможно ни остановить, ни развернуть. И я вас уверяю, что развиваться она будет вместе с теми, кто жадно впитывает всё новое, с теми, кто часами строит города в Minecraft, майнит и крафтит, сидит в библиотеке (пусть в электронной), скачивает и разрабатывает приложения и говорит на непонятном языке.

Кем станут нынешние молодые? Станут ли они депутатами? Захотят ли они через 30 лет запретить телепортацию, потому что она способствует росту бездуховности среди школьников? Будут ли они вздыхать: «Да разве мы такими были?», глядя на подростков середины XXI века?

Нет, не скажут. Полагаю, эту прививку от ворчания они получили, послушав чиновников, говорящих о явлениях, понять которые они не способны.

А гиперактивность и тяга к разрушению у этих людей уже канализированы в компьютерные игры.

Игры, в которых они строят. Пусть пока виртуально. А всё же лучше строить, чем запрещать.

Точка зрения автора может не совпадать с позицией редакции.