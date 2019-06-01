Опасные вещи, которые делают молодые мамы после родов

Не все, конечно. И вовсе не из желания навредить малышу. Иногда из-за усталости, иногда на автомате, иногда — наслушавшись «добрых» советов.

В идеале материнский инстинкт, который в норме просыпается у женщины практически сразу после появления на свет малыша, должен подсказать ей: так делать не стоит. Но иногда мамочки неосознанно подвергают младенца и даже себя опасности.

Заваливают кроватку мягкими игрушками

А еще сразу кладут туда несколько одеял — вдруг малыш замерзнет. И обязательно мягкую подушечку, как же без нее. И повесить балдахин над кроваткой — чтоб красиво.

Некая польза от балдахина, конечно, есть. Например, летом он защищает малыша от комаров, прячет его от солнца и лишних движений других людей в комнате. Но при этом в его складках прячется столько пыли! Конечно, его можно каждую неделю снимать и стирать, но за эту неделю кроха все равно успеет надышаться пылью. Кроме того, были случаи, когда ненадежное крепление ломалось и падало вместе с балдахином на кроватку.

Теперь подушка. Даже та, которая якобы для грудничков, все равно приподнимает головку малыша. Это может привести к деформации позвоночника. Да, есть ряд ситуаций, когда педиатры настаивают на подушке, но это именно тот случай, когда есть медицинские показания: например, постоянные срыгивания, гипер— или сниженный тонус, ортопедические проблемы или неправильное формирование черепа. Но это скорее исключение из правила.

А еще подушки, как и одеяла, мягкие игрушки и другие лишние вещи в кроватке, могут привести к трагедии. Новорожденный, запутавшись в них, задохнется.

Оставляют его спать в машине в автолюльке

Исключительно из лучших побуждений. Он так сладко спит, а в магазине столько людей и так шумно. Сходим быстро за продуктами, за полчаса ничего не случится.

Случится! Американские врачи подсчитали: 3 процента гибели детей от СДВС случаются именно в автокреслах. Слабые мышцы шеи не в состоянии поддерживать голову ребенка в нужном положении, и малыш гибнет от удушья.

Кроме того, каждый год в запертых машинах умирают дети. Вы знаете, как раскаляется изнутри автомобиль? Там просто нечем дышать — если оставить машину на солнце при уличной температуре 21 градус, всего через 10 минут в салоне будет уже 31 градус. Через полчаса — 40 градусов. Такая горячая консервная банка. А терморегуляция младенца совсем не такая, как у взрослого. Он перегревается намного быстрее. Для получения теплового удара ему хватит пяти минут.

С машиной может случиться что угодно: ее эвакуируют, угонят, в нее может врезаться другой автомобиль. А вас в этот момент не будет рядом, и вы не сможете защитить ребенка.

Покупают игрушки не по возрасту

Да, долгожданному чаду хочется скупить всего и побольше. Пусть развивается. Но если на упаковке написано не давать малышам до трех лет, значит, производитель предупредил не напрасно. Как правило, в игрушках с такой маркировкой есть мелкие детали. А куда их потянет младенец? Правильно, в рот! Риск подавиться и задохнуться в таких случаях очень высок. Поэтому любую игрушку нужно проверить на прочность, ничего не может ли оторваться, отцепиться, уколоть ребенка и так далее.

Оставляют младенца одного в комнате «на минутку»

Нет, если в кроватке, где — подчеркиваем — нет ничего лишнего, это еще не так страшно. Но тоже нежелательно. А если на диване или, не дай бог, пеленальном столике…

С такого столика свалилась дочка моей приятельницы. Ей было недели три. Мама даже из комнаты не выходила, просто отошла за присыпкой. Девочка вывернулась через небольшой бортик буквально за три секунды. Сотрясение мозга, перелом основания черепа. Так что думать о том, что «кулечек», который еще не умеет ползать, не сможет упасть, крайне опрометчиво.

Дают ему твердую пищу слишком рано

Ни жевательный аппарат, ни пищеварительная система младенцев примерно до 4−6 месяцев не готовы к привычной нам пище. У крох нет глотательного рефлекса, только сосательный. Поэтому давать ему в этом возрасте пищу кусочками — очень странный поступок. В лучшем случае он вытолкнет ее языком — это еще один рефлекс, защитный. В худшем — попытается проглотить, но так как все движения во рту еще не скоординированы, подавится. Если уж так хотите дать малышу попробовать настоящее яблочко или грушу (хотя делать это до 4−5 месяцев мы бы не советовали), купите ниблер — это такая сеточка или силиконовый контейнер для кормления, через который кроха может обсасывать фрукт, но при этом не откусит его. Да, этот способ знали еще наши бабушки, только вместо модного ниблера у них была обычная марля.

Греют бутылочку в микроволновке

А ночью, спросонья еще и забывают проверить температуру смеси. Ожог рта и пищевода — это, знаете ли, очень больно. Лучше подогревать детскую еду, поместив бутылочку в миску с горячей водой. И всегда, запомните, ВСЕГДА проверяйте, не горячая ли смесь. Для этого нужно лишь капнуть из бутылочки на тыльную сторону запястья.

Отказываются от прививок

Благодатная почва для дискуссий, но мы спорить не будем. Есть факт: в Европе бушует эпидемия кори. В России она добралась даже до роддомов. Можете себя представить: корь в роддоме? И причина этому только одна — снижение коллективного иммунитета за счет массового отказа от вакцинации. Что следующее? Краснуха, которую мы пока что официально победили? Туберкулез? Полиомиелит?.. «Что вы скажете своей беременной дочери, когда она заболеет краснухой? Что вы не верите в прививки?» — задала однажды резонный вопрос детский врач. Представлять такую ситуацию даже не хочется.

Укачивают малыша на ручках

Нет, мы не против того, чтобы вы брали ребенка на руки. Речь именно об укачивании. Иногда в попытках любой ценой угомонить рыдающего младенца родители начинают трясти его слишком уж интенсивно. Нередки случаи, когда после такого «укачивания» дети попадают в больницу с травмами — повредить позвонки младенца или устроить ему сотрясение мозга легче легкого. Есть даже термин такой — синдром детского сотрясения.

Дают сало вместо соски

Этот метод использовали еще наши бабушки и прабабушки. Вместо соски младенцу давали пососать сало или кусочек мякиша, завернутые в тряпочки. Но, извините, тогда и борщом в 3 месяца ребенка уже кормили, и куриной косточкой разрешали десны почесать.

Оказывается, многие мамы так делают и сейчас. Причем без всяких тряпочек. Говорят, даже снимает неприятные ощущения, когда у ребенка режутся зубки. Мы не будем вам сейчас объяснять про незрелую пищеварительную систему, про ферменты, абсолютный жир и прочее. Просто сами вслушайтесь. Сало. Вместо. Соски. Младенцу. Вам самим не страшно?

Пьют чай с младенцем на руках

Нет, мамочку можно понять, особенно если ребенок беспокойный. Все время кричит, все время на руках. Времени нет ни поесть, ни помыться. Приходится даже чай пить на ходу, с крохой вместе. Но представьте на секунду, что ребенок резко дернулся и внезапно заплакал. И вы абсолютно нечаянно опрокинули кружку с горячим напитком на себя и на него. Ожоги будут очень серьезными.

Едят свою плаценту

Странный тренд пришел к нам от западных звезд. Ким и Кортни Кардашьян, Алисия Сильверстоун и даже Том Круз — все они принимали высушенную плаценту в капсулах. Мол, плацента содержит множество биологически активных веществ, аминокислот и ферментов, которых нет в организме взрослого человека. Недаром у млекопитающих самка всегда съедает послед.

Но! В 2015 году ученые сначала опровергли способность плаценты избавлять женщин от послеродовой депрессии, а затем и вовсе доказали ее вред. Причем не для мамочки, а для ее ребенка, которого она кормит грудью. Ведь плацента — это, по сути, отходы.

«Предполагаемые питательные вещества, такие как железо, селен и цинк, не присутствуют в плаценте в достаточном количестве, но в ней накапливаются тяжелые металлы, — категоричен гинеколог из Венского медицинского университета Алекс Фарр. — Мышьяк, кадмий, кобальт, медь и так далее. При этом плацента генетически является частью новорожденного. Поедание плаценты граничит с каннибализмом».

А послед животные съедают, как оказалось, чтобы замести следы и не привлечь хищников.

Кроме того, в 2017 году Центр по контролю и профилактике заболеваний США рассказал, что из-за капсул с плацентой младенцы регулярно заражались от матерей стрептококком агалактия. Это происходило из-за того, что была нарушена технология производства капсул.

Игнорируют послеродовую депрессию

У нас особо не принято говорить об этом состоянии. Мол, блажь это все. Дурь от ничегонеделания. Поэтому многие мамочки стесняются жаловаться и настаивать на том, что им нужна помощь. А регулярный недосып, гормональный дисбаланс и накапливающаяся усталость делают свое дело: в состоянии послеродовой депрессии женщина способна на страшные поступки. А уж о радостях материнства говорить вообще не приходится.