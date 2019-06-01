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Надежда Кадышева рассказала о недавно перенесенной тяжелой операции 

Суть событий + ещё 1 8 часов назад
Фото: Суть событий
Врачи не раз спасали жизнь артистки. Певица Надежда Кадышева откровенно рассказала о своем здоровье. Несмотря на то, что артистка следит не только за красотой, но и состоянием организма, врачи не раз боролись за спасение ее жизни.
В свежем интервью певица заявила, что ее утро начинается с перва с зарядки, а затем с приготовления пищи. К модным ухищрениям — инъекциям — в погоне за моложавым видом Кадышева не прибегает. Если пластических хирургов народная любимица обходит стороной, то обращаться к другим специалистам ее вынуждает насущная необходимость.
Когда-то народная любимица едва не лишилась жизни: ей поставили неверный диагноз — онкологию — и едва не упустили ценное время. Также певица пережила инфаркт. При этом Кадышева утверждает, что таких случаев было в ее жизни много. «Не дважды, а гораздо больше, — цитирует артистку „СтарХит“. — Последний раз год назад перенесла тяжелую операцию, но уже восстановилась и чувствую себя превосходно». Подробности необходимого хирургического вмешательства звезда эстрады раскрывать не стала.
По словам Кадышевой, она регулярно проходит обследования, благодарит «врачей от бога» и старается не подчиняться грусти.
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