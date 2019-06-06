Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

«В сознании, сам дышит»: представитель Алибасова опроверг слухи о коме 

ТК «Звезда» + ещё 2 11 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Бари Алибасов продолжает находиться в реанимации токсикологического отделения НИИ имени Склифосовского, где ему оказывают необходимую помощь.
Известный музыкальный продюсер Бари Алибасов находится в тяжелом состоянии, однако, он не впадал в кому, самостоятельно дышит и не теряет сознание.
Об этом «Звезде» рассказал его PR-директор Вадим Горжанкин.
Представитель Алибасова и группы «На-На» опроверг появившуюся ранее в некоторых СМИ информацию о смерти заслуженного артиста России.
«Я хочу сказать, что во-первых, не было никакой смерти, о чем некоторые СМИ поспешили сообщить. Потом прошла информация, что он впал в кому. Это тоже не соответствует действительности. Состояние у Бари Алибасова тяжелое, но стабильное. Он сам дышит, по крайне мере, в данный момент, он не теряет сознание и точно не находится в коме», — рассказал Горжанкин.
Напомним, Бари Алибасов попал в токсикологическое отделение НИИ имени Склифосовского после того, как, перепутав стаканы, по ошибке выпил жидкость для прочистки труб.
На настоящий момент подробности о его состоянии неизвестны, но ранее оно оценивалось как тяжелое. Алибасов получил сильнейшие ожоги пищевода и желудка.
ТК «Звезда»: последние новости
Эксперт-токсиколог рассказал о процессах в организме после принятия бытовой химии Палубные лётчики Северного флота отработали ведение воздушного боя в небе Заполярья Юнармейцы из Тюменской области восстановят костюмы выдающихся полководцев разных лет
Женский форум
Другое , Бари Алибасов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сколько можно сэкономить на уходе за внешностью1
Как узнать неподходящего мужчину на первом свидании
Звезды, которые стали родителями втайне от всех
Как избежать появления «ночных» морщин1
Как выглядеть стройной в широких брюках
Видео
01:21
Почему Меладзе 2 раза женился на одной женщине
Звёзды
03:43
Маркл хочет стать неофициальной королевой Америки
Звёзды
00:33
Хилькевич устроила танцы у шеста
Звёзды
04:39
Почему не надо покупать готовые котлеты
Еда Здоровье
20:14
Вечные невесты российского шоу-бизнеса
Звёзды
04:21
Что будет, если выпить слишком много воды
Здоровье
00:20
Правда и вымысел о лапше быстрого приготовления
Еда
02:16
Как надо выбирать продукты в супермаркете
Еда
06:18
Какие продукты опасно есть натощак
Еда
05:14
Рианна в рамках рекламы предстала в нижнем белье
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение