Лунев — о скандале в аэропорту: меня «зачехлили» в сборной

Голкипер "Зенит" и сборной России Андрей Лунев рассказал о начале громкого скандала со своим участием, передает «РЕН ТВ».

12 июня, на следующий день после игры сборной России против Кипра спортсмен устроил разборки с представителями одной из российских авиакомпаний в московском аэропорту Внуково

При этом страж ворот находился в состоянии алкогольного опьянения — в его крови было 0,77 промилле спирта.

"Сотрудник спрашивает: «А вы пьяны?» Отвечаю: «Ну, выпивший. А тебе какое дело? Я как-то себя некультурно веду или еще что-то?» Уже на повышенных тонах. Потому что реально выбесил человек. При этом я сутки не спал. При этом в сборной меня непонятно за что «зачехлили», я не играл. Эмоциональный фон был не очень.

Подходит друг: «Так, в чем проблема?» Говорю: «Да вот дегенерат попался какой-то». Он такой: «Все, вы никуда не летите». Друг: «Я же просто отошел деньги снять». Я говорю: «Ну, просто додик, посмотри на него»", — поделился подробностями вратарь.

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