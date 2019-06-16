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Лунев — о скандале в аэропорту: меня «зачехлили» в сборной 

Газета.Ru + ещё 1 23 часа назад
Фото: Газета.Ru
Голкипер "Зенит" и сборной России Андрей Лунев рассказал о начале громкого скандала со своим участием, передает «РЕН ТВ».
12 июня, на следующий день после игры сборной России против Кипра спортсмен устроил разборки с представителями одной из российских авиакомпаний в московском аэропорту Внуково.
При этом страж ворот находился в состоянии алкогольного опьянения — в его крови было 0,77 промилле спирта.
"Сотрудник спрашивает: «А вы пьяны?» Отвечаю: «Ну, выпивший. А тебе какое дело? Я как-то себя некультурно веду или еще что-то?» Уже на повышенных тонах. Потому что реально выбесил человек. При этом я сутки не спал. При этом в сборной меня непонятно за что «зачехлили», я не играл. Эмоциональный фон был не очень.
Подходит друг: «Так, в чем проблема?» Говорю: «Да вот дегенерат попался какой-то». Он такой: «Все, вы никуда не летите». Друг: «Я же просто отошел деньги снять». Я говорю: «Ну, просто додик, посмотри на него»", — поделился подробностями вратарь.
Ранее певца Дрейка попросили не посещать матчи НБА в Окленде.
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Другое , Андрей Лунев , Зенит , Международный аэропорт Внуково , РЕН ТВ
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