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Власти отказали в помощи бывшей бесланской заложнице 

Lenta.ru 4 часа назад
Фото: Lenta.ru
Минздрав Северной Осетии отказался выделять средства для реабилитации местной жительницы Фатимы Дзгоевой, которая получила тяжелую травму головы при теракте в бесланской школе в сентябре 2004 года. Об этом в понедельник, 17 июня, пишет «Новая газета».
Отмечается, что в результате произошедшего пострадало правое полушарие мозга девочки, после чего левая часть ее тела была практически парализована. Спустя год после теракта родственникам удалось направить ее в немецкую клинику, где ребенку установили шунт в головном мозге, который впоследствии необходимо было регулярно обслуживать.
Часть средств на лечение выделили из республиканского бюджета, большую долю семья оплачивала самостоятельно: они продали две квартиры — ту, в которой жили, и ту, которую предоставило государство за погибшего ребенка (младшая сестра Дзгоевой при теракте не выжила), и едва ли не все имущество, а отец девочки устроился на несколько работ.
«Вот вы ей в справке написали: инвалид детства. А она разве такой родилась? Нет! Это вы ее такой сделали. Сломали девчонке жизнь, а как теперь голову ей починить — ​так у них нет средств», — рассказал он в беседе с газетой.
Со временем состояние 24-летней Дзгоевой ухудшилось, ей снова необходима реабилитация — в России провести ее невозможно, семье нужны 40 тысяч евро (2,9 миллиона рублей) для проведения двухмесячного курса в Германии. По информации издания, запросы в соответствующие органы власти долгое время оставались без ответа. Письма пришли, когда она заканчивала двухнедельную реабилитацию по месту жительства, где ей ставят капельницы и делают массаж.
В частности, республиканский Минздрав сослался на то, что уже «неоднократно оказывал помощь» россиянке. «К сожалению, в настоящее время министерство труда и социального развития (…) не имеет возможности оказать материальную помощь семье пациентки», — говорится в официальном ответе ведомства.
В свою очередь замдиректора департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Лариса Беляева сообщила, что вопрос о лечении будет подготовлен для рассмотрения соответствующей комиссией, однако только в том случае, если семья подготовит все необходимые по регламенту документы и заявления.
В сентябре 2004 года террористы на протяжении трех дней удерживали в заминированном школьном здании 1128 заложников. В ходе спецоперации был уничтожен 31 боевик, также были ликвидированы все организаторы теракта. Один из террористов, Нурпаша Кулаев, был взят живым и приговорен к пожизненному заключению. В результате трагических событий погибли 334 человека, из них 186 детей.
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Другое , Нурпаша Кулаев , Минздрав РФ , Минтруд
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