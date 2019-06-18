Почему турецкий сериал «Ветреный» бьёт рекорды популярности

Турецкий сериал «Ветреный» стал хитом 2019 года. Если сложить все запросы пользователей «Яндекса» за последний месяц, то получится, что россияне спросили у поисковика о «Ветреном» больше 10 миллионов раз! Для сравнения: вторым сезоном сериала «Большая маленькая ложь» интересовались только 900 тысяч раз. Пожалуй, превзойти в популярности «Ветреного» удалось только восьмому сезону культовой «Игры престолов», его искали десятки миллионов человек. В чем успех такой сумасшедшей славы разбиралась teleprogramma.pro Сказать, что это сказка о светлых чувствах, было бы неправильно: слишком уж много тягот и приключений, зачастую, не самых приятных, придется перенести главным героям на пути к своему счастью.

Турецкие сериалы сами по себе несколько чрезмерны. Если любовь, то с первого взгляда, если ненависть, то до последнего вздоха. «Ветреный» — не исключение. Турецкие сценаристы не мудрствуют лукаво: с первых минут становится понятно, кто есть кто и почему этот кто-то поступает именно так.

Зритель сразу же погружается в водоворот происходящих на экране событий. Тем, кто еще не смотрел, создатели сериала обещают, что те не смогут оторваться от экрана.

больше по теме От «Игры престолов» до «Годунова»: какие сериалы смотрят российские звездыВремени не хватает ни на что. Однако, большинство из нас находит часик для того, чтобы бездумно отдохнуть перед экраном, переживая за полюбившихся персонажей. Звезды — тоже люди, и им, как и любому человеку, нужен отдых после безумного дня. Так почему бы не посмотреть сериал… Но какой? Этот сериал о мести Маленький мальчик лежит в постели, а любимая бабушка рассказывает ему сказку. Что может быть милее? На самом деле, сказка страшная: жил-был мальчик, но однажды пришел злой человек и убил его маму и папу. И остается у него только один родной человек — бабушка.

Мальчик говорит, чтобы бабушка не плакала, что он вырастет и уничтожит тех, кто убил его родителей. Бабушка годами поддерживает в ребенке эту ненависть. И когда мальчик превращается в мужчину, начинает осуществлять свой план.

Кадр из сериала «Ветреный» Этот сериал о ненависти В Мидьяте появляется стамбульский бизнесмен, удачливый в делах Миран Асланбей. В течение двух лет он ведет дела с семьей Насуха Шадоглу — местного богача. Сделки, которые совершаются между Насухом и Мираном выгодны для Шадоглу, и сотрудничество с каждым днем только набирает обороты.

Но на самом деле, не все так гладко: цель Мирана вовсе не заработать, а уж тем более, не дать заработать семейству Шадоглу. Все дело в том, что именно Шадоглу стали виновниками смерти родителей Мирана. И все, что он делает — давно и тщательно разработанный план мести. И каждый шаг Шадоглу, каждая сделка приближают виноватых к полному краху их семьи.

Но что бы ни происходило вокруг, как бы человек ни планировал происходящее, все равно в жизни остается место для слепого случая. Так произошло и со скрупулезно продуманным планом бабушки Мирана.

Кадр из сериала «Ветреный» Этот сериал о свободе Свободолюбивая Реййан подрастает до возраста невесты в доме властного Насуха. Она — нелюбимая внучка. Ведь она — неродная кровь. Сын Насуха привел вы дом жену, у которой уже был ребенок, эта самая Реййан.

Красивая, но непокорная, девушка как может протестует против вынужденного заточения в четырех стенах богатого особняка деда. Постоянно получая тычки и оплеухи, она видит другом коня, а лучшая ее забава — ускакать на нем в пустыню и подышать свободой на краю пропасти до момента, пока кто-то в доме проснется.

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Нравы не позволяют незамужней девушке встречаться, да и просто разговаривать с мужчинами вне стен дома, без присмотра старших братьев или родителей. Но случается непредвиденное: на перекрестке лошадь Реййан пугается неожиданно выехавшей машина Мирана и сбрасывает хозяйку. Миран везет девушку в больницу, но по дороге та приходит в себя и просит отвезти ее к дому.

Кадр из сериала «Ветреный» Этот сериал о любви Глядя в глаза спасенной им красавицы, Миран понимает, что влюбился. Но он узнает Реййан. Она — одна из тех, кого он должен уничтожить. Миран везет Реййан домой и вопреки ее желанию не дает ей тайно вернуться на женскую половину. Вместо этого он лично сдает девушку на руки главе семьи. Благодарные мужчины приглашают Мирана выпить кофе.

Вечером между ними должна состояться сделка. Но Миран предлагает поговорить о ней за кофе, раз уж все равно все собрались. Неожиданно Миран предлагает породниться, сделав брак гарантией будущего тесного сотрудничества между семьями. Он просит руки Реййан.

больше по теме Ликвидатор аварии на Чернобыле о сериале: «Что они себе напридумывали?!» Александр и Раиса Ремезовы — одни из тех, кто работал на ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Но, как ни странно, эти двое даже благодарны тому, что произошло в 1986 году.

Но против этого брака есть пара людей. Дед хочет отдать за Мирана совсем не Реййан. У него в любимицах другая внучка и именно для нее он хочет счастливой судьбы. Богатый, красивый, молодой, удачливый муж — чем не партия для достойной послушной девушки? Тем более, что она уже давно его любит…

Кадр из сериала «Ветреный» Этот сериал о ревности По традиции вся семья живет под одной крышей. Не исключение и семья Шадоглу. Ярен — двоюродная сестра Реййан. Неуравновешенная подлая девица, всеми силами старающаяся завладеть всем вниманием богатого деда. Чаще всего именно она — причина наказаний Реййан.

Дед пытается выдать ее за Мирана, но тот настаивает на браке именно с Реййан, и главе семьи приходится согласиться. Ярен вне себя от ярости проклинает кузину и всеми силами пытается ей вредить.

Есть еще один родственник, который против намечающегося брака. Он давно влюблен а Реййан, но та не отвечает ему взаимностью. Он пытается расстроить брак, но Реййан понимает, что уже влюбилась в будущего мужа.

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Остается последняя ночь перед свадьбой: Ночь Хны. Это ночь, посвященная старинному обряду, который призван обеспечить женское счастье и плодородие невесты и принести благосостояние в семью. Во время праздника Реййан нечаянно узнает, что женщина, которая всюду сопровождала ее жениха вместе с его матерью, вовсе не сестра возлюбленного, а его жена…

Кадр из сериала «Ветреный» И это — только начало В сериале несколько преувеличено любое действо: если это ревность, то с тасканием за волосы, драками и сжиганием одежды соперницы на крыше дома. Если ненависть, то всепоглощающая, если любовь — то всеобъемлющая. Красивые актеры, яркие характеры, выраженные эмоции и профессиональная игра — это то, что сделало сериал суперпопулярным даже при том, что вышел он совсем недавно.