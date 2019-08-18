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Лучший друг подростка-убийцы назвал шуткой его причастность к АУЕ 

360tv.ru 8 часов назад
Фото: 360tv.ru
Даниил, лучший друг Тимура, который и нашел его тело, прокомментировал «360» информацию о возможной причастности подростка из Патрикеевки к АУЕ («арестантский уклад един»). Он уверен: голосовое сообщение в телефоне было шуткой.
«Я сам недавно узнал, что такая фигня в интернете была — про группу АУЕшников. Я видел видео, там было сообщение. Это голосовое сообщение было шуткой. Это шутка была. Он писал это шуткой. Он тогда был на улице, это было, конечно, давно, но мы тогда сидели на улице все вместе, и он пошел на участок. Мы на эту тему не разговаривали, потому что у нас такого не было. Я не знаю, кому он это сообщение отправил, но это шутка была по-любому», — уверен Даниил.
Он вспомнил, что Тимуру пришло сообщение в три часа ночи. Также дома была обнаружена записка.
«Была найдена записка дома — я вообще не знаю, откуда это взяли. Он типа брата с сестрой недолюбливал — я точно не знаю, но друзья так говорят, потому что они от другого отца. Мне кажется, это бред. У меня тоже брат от другого отца, но я же нормально с ними. Это чушь полная», — подчеркнул парень.
Он добавил, что отец его друга уже приехал. Он намерен забрать тело и организовать похороны.
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