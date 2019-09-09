Татьяна Кравченко объяснила причины развода со вторым мужем

Второй муж периодически избивал Кравченко/globallookpress.com По словам актрисы, она без ума полюбила продюсера. При этом в те годы он был замужем за жительницей Болгарии. Причем в этой европейской стране у него был сын.

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«Он меня никогда не любил. Этот человек был пропитан непониманием, ненавистью и равнодушием. Позже его болгарская жена даже решила лишать его отцовства, потому что он никак не помогал их совместному сыну. Я просила ее этого не делать, потому что для мужчины это было бы позором на всю жизнь», — сказала Татьяна Кравченко.

При этом после брака с Кравченко Гербачевский только в первые два года как-то помогал супруге. Затем, как она выразилась, он стал самим собой. Начал ее регулярно избивать. Актриса даже однажды сказала продюсеру, что убьет его. Вскоре они расстались, потому что жить в такой обстановке было для нее неприемлемо.