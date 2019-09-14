Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Легойда сделал «важное сообщение» по поводу венчания Собчак и Богомолова 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 9 2 часа назад
Легойда сделал «важное сообщение» по поводу венчания Собчак и Богомолова
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда прокомментировал сообщения о венчании телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова.
«Поскольку уже появилось очень много различных комментариев по этому поводу, полагаю важным сообщить вот что. Все церковные требования, которые предшествуют таинству, были соблюдены: состоялась подробная беседа со священником о смысле Венчания и христианском понимании семейной жизни», — сообщил он в своем Telegram-канале.
«Кроме того, вступающие в церковный брак письменно засвидетельствовали не только искреннее желание сочетаться таинством Венчания, но и раскаяние в безнравственных и кощунственных поступках, которые они вольно или невольно совершали в своей частной жизни и профессиональной деятельности. И подтвердили твердое намерение не совершать ничего подобного впредь», — сообщил Легойда.
«Как после любого Венчания, верность принесенным Богу обетам зависит, прежде всего, от самих людей, прибегших к церковному Таинству», — добавил он.
Напомним, в пятницу, 13 сентября, состоялась свадьба Собчак и Богомолова. Молодожены катались в открытом катафалке. Они обвенчались в храме Большего Вознесения, при этом в церкви назвали дикостью шоу, устроенное телеведущей и режиссером.
В свою очередь служитель храма «Большое Вознесение» протоиерей Владислав Цыпин отметил, что поведение Собчак, которая после венчания устроила эротический танец для жениха под песню «Войди в меня», не вступает в противоречие с условиями церемонии.
Кому был выгоден брак Пугачевой и Стефановича
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Российский каравай попал в Книгу рекордов Российский каравай попал в Книгу рекордов Что не так с российским феминизмом Что не так с российским феминизмом Певица Джоанна Стингрей рассказала о Гребенщикове и Цое Певица Джоанна Стингрей рассказала о Гребенщикове и Цое
Женский форум
Другое , Владимир Легойда , Константин Богомолов , Ксения Собчак
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вещи в интерьере, которые выдают низкую самооценку
Вещи в интерьере, которые выдают низкую самооценку1
Правила питания Кэмерон Диаз
Правила питания Кэмерон Диаз
Части тела, которые выдают ваш возраст
Части тела, которые выдают ваш возраст
Кира Найтли стала мамой во второй раз
Кира Найтли стала мамой во второй раз
Самые опасные комнатные растения, содержащие яд
Самые опасные комнатные растения, содержащие яд
Видео
Собчак и Богомолов поженились
03:07
Собчак и Богомолов поженились
Звёзды
Волочкова устроила дефиле на беговой дорожке
00:41
Волочкова устроила дефиле на беговой дорожке
Звёзды Другое
Заворотнюк парализовало
01:38
Заворотнюк парализовало
Звёзды
На Заворотнюк поставили крест
01:38
На Заворотнюк поставили крест
Звёзды
Юдашкин и другие звезды, которые борются с раком
02:54
Юдашкин и другие звезды, которые борются с раком
Звёзды
Врачи боятся за жизнь Заворотнюк
01:28
Врачи боятся за жизнь Заворотнюк
Звёзды Мода
Россиян предупредили о «дефиците внуков»
00:27
Россиян предупредили о «дефиците внуков»
Дети
Что было с Дмитрием Певцовым после смерти сына
03:46
Что было с Дмитрием Певцовым после смерти сына
Звёзды Дети
Что на самом деле не так с шаурмой
00:30
Что на самом деле не так с шаурмой
Еда
«Она превращает жизнь мужчины в ад»
02:53
«Она превращает жизнь мужчины в ад»
Звёзды Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть