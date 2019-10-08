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Участница рассказала всю правду о шоу про выживание 

360tv.ru + ещё 1 6 часов назад
Участница рассказала всю правду о шоу про выживание
Фото: Lenta.ru
Элисса Корриган, участница британского шоу Treasure Island with Bear Grylls, рассказала, как проект подорвал ее здоровье, сообщил «Царьград» со ссылкой на издание The Sun.
В шоу Treasure Island with Bear Grylls 12 участников и известный телеведущий Беар Гриллс на месяц оказываются на острове в Тихом океане. Их задача — выжить и найти сброшенные с вертолета 100 тысяч фунтов (восемь миллионов рублей). Нашедший может оставить приз себе или разделить его с остальными.
Элисса Корриган рассказала, что после проекта у нее остались шрамы от укусов насекомых, которые прошли лишь частично спустя две недели после возвращения с острова. Из-за недосыпания сосуды в глазах девушки полопались, белки приобрели розовый цвет. Также в начале проекта Корриган лишилась зубной щетки и не могла чистить зубы. В результате ее десны воспалились и стали кровоточить.
Единственным сомнительным плюсом участия в проекте Корриган признала потерю 10 килограммов веса. Однако причиной тому послужили проблемы с добычей пищи и колоссальные физические нагрузки. Как заявили создатели проекта, за девять дней шоу все участники вместе взятые потеряли около 127 килограммов.
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