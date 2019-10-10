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Группа школьников избила сверстницу в Ижевске 

Izhlife + ещё 2 8 часов назад
Группа школьников избила сверстницу в Ижевске
Фото: Izhlife
В столице Удмуртии следователи начали проверку по факту размещения в социальных сетях видео с избиением девочки-подростка, сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по региону.
По данным проверки, в социальных сетях размещен видеоролик с записью избиения группой подростков девочки-сверстницы на территории Индустриального района г. Ижевска, — говорится в сообщении.
На видео подростки бьют девочку ногами, прыгают на нее сверху и издеваются другими способами, снимая это всё на камеру.
В рамках доследственной проверки устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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Другое , СКР
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