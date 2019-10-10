Группа школьников избила сверстницу в Ижевске

В столице Удмуртии следователи начали проверку по факту размещения в социальных сетях видео с избиением девочки-подростка, сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по региону.

По данным проверки, в социальных сетях размещен видеоролик с записью избиения группой подростков девочки-сверстницы на территории Индустриального района г. Ижевска, — говорится в сообщении.

На видео подростки бьют девочку ногами, прыгают на нее сверху и издеваются другими способами, снимая это всё на камеру.

В рамках доследственной проверки устанавливаются все обстоятельства произошедшего.