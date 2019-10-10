14-летняя дочь Анджелины Джоли создала свою линейку украшений

Девочка предпочла работать с изделиями из белого и розового кварца и розовых сапфиров.

Дочь Анджелины Джоли Брэда Питта , которую они вместе взяли в семью несколько лет назад, стала дизайнером. 14-летняя Захара создала свою линейку ювелирных украшений под названием Zahara Collection. Об этом сообщили СМИ.

Известно, что продажи коллекции начнутся в ноябре, а презентация изделий должна состоятся в ближайшее время. Тем не менее, Захара уже успела представить некоторые из украшений публике. Например, на премьере новой картины «Малефисента: Владычица тьмы», главную роль в которой играет Анджелина Джоли, Захара вышла в своих кольце, серьгах и браслете.

К слову, уже известно, что девочка не одна разрабатывала дизайн изделий. Создать украшения ей помог известный ювелир Роберт Прокоп, к которому ранее Анджелина обращалась за своим обручальным кольцом. В новой коллекции Захары можно будет увидеть работы из белого и розового кварца, а также розовых сапфиров. Интересно, что девочка, как и ее мама, старается помогать людям. Поэтому Захара уже решила, что полученные от продажи украшений средства она передаст женщинам, пострадавшим от насилия и оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Напомним, что Анджелина и Брэд были вместе 11 лет и за это время успели получить звание самой красивой и крепкой пары Голливуда. Их развод был громким, но в итоге они согласились разрешить все разногласия в пользу детей. В браке у супругов их было шестеро: родные Шайло, Нокс и Вивьен и приемные Мэддокс Шиван, Пакс Тьен и Захара Марли.

Фото:VOSTOCK