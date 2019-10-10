Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

14-летняя дочь Анджелины Джоли создала свою линейку украшений 

Letidor.ru + ещё 1 4 часа назад
14-летняя дочь Анджелины Джоли создала свою линейку украшений
Фото: Letidor.ru
Девочка предпочла работать с изделиями из белого и розового кварца и розовых сапфиров.
Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта, которую они вместе взяли в семью несколько лет назад, стала дизайнером. 14-летняя Захара создала свою линейку ювелирных украшений под названием Zahara Collection. Об этом сообщили СМИ.
Известно, что продажи коллекции начнутся в ноябре, а презентация изделий должна состоятся в ближайшее время. Тем не менее, Захара уже успела представить некоторые из украшений публике. Например, на премьере новой картины «Малефисента: Владычица тьмы», главную роль в которой играет Анджелина Джоли, Захара вышла в своих кольце, серьгах и браслете.
К слову, уже известно, что девочка не одна разрабатывала дизайн изделий. Создать украшения ей помог известный ювелир Роберт Прокоп, к которому ранее Анджелина обращалась за своим обручальным кольцом. В новой коллекции Захары можно будет увидеть работы из белого и розового кварца, а также розовых сапфиров. Интересно, что девочка, как и ее мама, старается помогать людям. Поэтому Захара уже решила, что полученные от продажи украшений средства она передаст женщинам, пострадавшим от насилия и оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
Напомним, что Анджелина и Брэд были вместе 11 лет и за это время успели получить звание самой красивой и крепкой пары Голливуда. Их развод был громким, но в итоге они согласились разрешить все разногласия в пользу детей. В браке у супругов их было шестеро: родные Шайло, Нокс и Вивьен и приемные Мэддокс Шиван, Пакс Тьен и Захара Марли.
Фото:VOSTOCK
Как выглядели знаменитые мамы в возрасте дочерей
Letidor.ru: последние новости
Женщина воссоздала копию вагона поезда во дворе дома и сдает его туристам Женщина воссоздала копию вагона поезда во дворе дома и сдает его туристам Бабушка восхитила Сеть своей фигурой и спортивной подготовкой Бабушка восхитила Сеть своей фигурой и спортивной подготовкой Россиянка родила тяжелобольного ребенка от донора спермы, но клиника вины не признает Россиянка родила тяжелобольного ребенка от донора спермы, но клиника вины не признает
Женский форум
Другое , Брэд Питт , Анджелина Джоли
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы главные причины появления проблем в сексе
Названы главные причины появления проблем в сексе2
Пять признаков того, что ваши духи — подделка
Пять признаков того, что ваши духи — подделка
9 выходок сумасбродной Меган Маркл
9 выходок сумасбродной Меган Маркл2
Почему мужчины боятся рыжеволосых девушек
Почему мужчины боятся рыжеволосых девушек
Как «рецепты семейного счастья» рушат отношения
Как «рецепты семейного счастья» рушат отношения3
Видео
Беременная модель обнажилась и показала растяжки
00:12
Беременная модель обнажилась и показала растяжки
Звёзды
Кто придумал самый популярный торт в СССР
03:41
Кто придумал самый популярный торт в СССР
Еда
Знаменитости, которых вырастили приемные родители
04:49
Знаменитости, которых вырастили приемные родители
Звёзды
Кабмин предложил штрафовать родителей курящих детей
00:47
Кабмин предложил штрафовать родителей курящих детей
Дети
Как выглядели знаменитые мамы в возрасте дочерей
04:50
Как выглядели знаменитые мамы в возрасте дочерей
Звёзды
Как еда влияет на мозг
11:57
Как еда влияет на мозг
Еда
Западные звезды, которые не любят Россию
01:00
Западные звезды, которые не любят Россию
Звёзды
Жизнь под откос: что случилось со звездами 90-х
01:00
Жизнь под откос: что случилось со звездами 90-х
Звёзды
Медик рассказал, как побороть осеннюю хандру
03:42
Медик рассказал, как побороть осеннюю хандру
Здоровье
Как быстро отмыть микроволновку
09:17
Как быстро отмыть микроволновку
Дом и сад
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть